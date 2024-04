Geplante Destillerie in Boyle erhält Genehmigung

Das Roscommon County Council hat dem Antragsteller Neil Stewart grünes Licht für seine bisher im Geheimen geplante Stewart’s Mill Distillery in Boyle gegeben. Die geplante Brennerei wird in der Nähe eines Mühlenkomplexes errichtet, der unter Denkmalschutz steht. Die über 200 Jahre alte Mühle befindet sich seit Generationen im Besitz der Familie Stewart und umfasst ein vier- und fünfstöckiges Gebäude. In der ersten Phase wird die Destillerie für die Produktion eines erstklassigen Whiskeys vor Ort eingerichtet. Anschließend folgt in einer zweiten Phase die Restaurierung eines Teils der Mühle, um ein „einzigartiges Besuchererlebnis für Touristen“ zu erhalten.

In einem Architektenbericht zu den Planungsunterlagen heißt es, dass Stewarts Mill vorschlägt, „eine handwerkliche und umweltbewusste Brennerei zu errichten, um Premium-Irish-Malt-Whiskys in Triple Pot Stills und irische Whiskys aus Zutaten aus der Region herzustellen, die auf traditionelle Weise in der historischen Stadt Boyle destilliert werden.“ Weiter heißt es:

“Since 1880, the Stewart family has been entrepreneurs in developing business opportunities on the banks of the Boyle River. Continuing this tradition for future generations we see an opportunity to create a craft whiskey distillery producing premium Irish whiskey for sale at home and abroad,”