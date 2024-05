Witchburn Distillery in Campbeltown berichtet über den Stand der Dinge

Die geplante Witchburn Distillery von Brave New Spirits in Campbeltown (über ihre Ankündigung und die Einbringung des Bauantrages berichteten wir hier, über die Erteilung der Baugenehmigung hier) hat auf Facebook eine Info und einige Bilder über den Fortschritt der Arbeiten gepostet. Zusammengefasst wird am Gebäude bereits alles vorbereitet, um die Ausrüstung zu montieren. Und wer das Campbeltown Malt Festival am kommenden Wochenende besucht, kann am Stand von Watt Whisky mehr über die Destillerie erfahren.

Die Nachricht der Brennerei in unserer Übersetzung:

Da das Campbeltown Malts Festival nächste Woche beginnt, scheint nun ein guter Zeitpunkt zu sein, ein Update über die Entwicklung unserer Witchburn Distillery zu veröffentlichen.

Unser Team ist schon seit einiger Zeit vor Ort und arbeitet hinter den Kulissen. Die Böden werden verstärkt, Balken werden installiert und wir werden bald mit der Installation der Destillerieausrüstung beginnen.

Unsere Maischebottiche, Washbacks und Destillierapparate sind jetzt in Produktion und werden zusammen mit unserem Kessel- und Wärmerückgewinnungssystem den Grundstein für eine Brennerei legen, die ebenso effizient und nachhaltig wie innovativ ist.

Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten weitere Updates zu veröffentlichen, aber diejenigen, die dieses Jahr das Festival besuchen, können uns am Brave New Spirits-Tisch beim Tag der offenen Tür von Watt Whiskey & Friends am 25. Mai besuchen!

Wenn Sie als Erster über Updates zu Witchburn informiert werden möchten, können Sie hier unseren Newsletter bestellen (nach unten scrollen). Posting auf Facebook