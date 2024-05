Exklusiv-Video: Cara Laing, Managing Director Douglas Laing & Co, über Strathearn und das Whisky-Business

Vor kurzem wurde der neue Strathearn Whisky aus der gleichnamigen Brennerei in den schottischen Highlands vom Besitzer und unabhängigen Abfüller Douglas Laing bei einem Event nahe der Brennerei vorgestellt – eine Veranstaltung, an der wir als Whiskyexperts teilgenommen haben und von der wir bereits den Destillerierundgang als Video gepostet haben.

Neben dem Destillerierundgang gab es auch eine Verkostung des New Make der Brennerei und einer weiteren Abfüllung von Douglas Laing (den Strathearn verkosteten wir und die internationale Journalistenrunde erst später bei einem speziellen Dinner). Sie wurde geleitet von Cara Laing, nach dem Rückzug von Fred Laing nun Managing Director Douglas Laing & Co. – aber dieses Tasting wurde schnell zu einer sehr interessanten Fragestunde, in der Cara Laing bereitwillig und offen die Frangen der Runde beantwortete. So ging es zum Beispiel um die nicht gebaute eigene Brennerei von Douglas Laing in Glasgow, um die Pläne für die Zukunft und den Zustand der Whiskyindustrie in Schottland im Allgemeinen.

Wir haben dieses Q&A für Sie auf Video aufgezeichnet – es erwarten Sie wirklich spannende 25 Minuten mit Einsichten und Hintergrundinfos. Viel Vergnügen mit unserem Video, das Sie wie immer auch auf unserem Youtube-Kanal sehen können.