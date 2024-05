Big Peat The Thropaigeach Edition (tropisch auf Gälisch) ist die diesjährige Abfüllung des Islay Malts aus dem Hause von Douglas Laing & Co. anlässlich des Fèis Ìle. Der Blended Malt durfte in speziell ausgewählten Ex-Rum Casks nachreifen, ist weltweit auf 5.688 Flaschen limitiert und erscheint in Deutschland mit einer UVP von 75 €. Die karibischen Rumfässer ergänzend, zeigt sich Big Peat auf der Flasche als Pirat verkleidet. Auf dem Label mit mit signalgelber Farbe sorgen Palmen, Papageien und Schwerter für das weitere tropische Piraten-Karibik-Flair.

Mehr zu Big Peat The Thropaigeach Edition erfahren Sie in der Pressemitteilung, die wir vom Importeur und Distributor Rising Brands erhalten haben:

Big Peat The Thropaigeach Edition anlässlich des Fèis Ìle Festivals veröffentlicht

Glasgow/ Nürnberg, 23.05.2024, Douglas Laing & Co. veröffentlicht heute die diesjährige Sonderabfüllung anlässlich des alljährlichen Fèis Ìle Festivals: Big Peat The Thropaigeach Edition.

Diese weltweit auf 5.688 Flaschen limitierte Edition wurde mit einem Alkoholgehalt von 48% Volumen abgefüllt und durfte in speziell ausgewählten Ex-Rum Casks nachreifen. Diese Kombination sorgt für eine kräftige und zugleich tropisch angehauchte Version des bekannten Islay Malts.

Fans von Big Peat können sich auf ein außergewöhnliches Caskfinish freuen, das in der Nase von getorftem Malz geprägt ist, bevor es am Gaumen vollmundig, fast ölige Noten von flambierter Banane, gegrilltem Fleisch sowie gegrillter Ananas aufweist. Eine wahrhaft tropische Version von Big Peat zur Feier der ikonischen Whiskyinsel Islay.

Für die Ausstattung dieser limitierten Abfüllung wurde ein einzigartiges Siebdruckdesign kreiert. Auf der Flasche zeigt sich Big Peat in Piratenmanier, passend zum Thema karibischer Rumfässer. Seine Fans können sich auf eine neue Variation des bekannten Charakters freuen, der auf dem Label umgeben ist von Palmen, Papageien und Schwertern. In Sachen Farbgebung wurde sich an leutend gelben Farben orientiert, welche das Gesamtbild passend abrunden.

Fèis Ìle – das Islay Festival – ist ein alljährliches Fest, das Whisky-Fans aus der ganzen Welt auf der Insel Islay zusammenbringt, um sowohl den auf der Insel produzierten Whisky als auch die Kultur zu feiern. Das Festival, das sich immer größerer Beliebtheit erfreut, bietet eine Vielzahl von Tagen der offenen Türen in den Brennereien, zahlreiche Tastings und Events, einzigartige Flaschenveröffentlichungen, lokale Speisen, Live-Musik und vieles mehr. All das ist ein wahres Fest für die Insel Islay.

Chloe Wood, Brand Manager von Big Peat, kommentierte die Sonderabfüllung wie folgt:

„Big Peat Fans haben die Möglichkeit, mit der Thropaigeach Edition einen neuen Stil von Big Peat zu probieren. Das ist Big Peat, aber mit einem fruchtigen und zitrusbetonten Geschmackserlebnis. Die zusätzliche Reifung in karibischen Rumfässern verleiht dem ohnehin schon rauchig-süßen Islay Whisky eine zusätzliche Komplexität. Da es sich um eine tropische Version von Big Peat handelt, passt es perfekt, dass sie zum Fèis Ìle auf der Insel Islay veröffentlicht wird. The Thropaigeach Edition kann von allen Fèis-Teilnehmern probiert werden und ist der perfekte Dram, um ihn während des Festivals und darüber hinaus zu genießen!“

Big Peat The Thropaigeach Edition wird voraussichtlich zu einem Preis von €75,00 im Handel erhältlich sein.

Tastingnotes

In der Nase beginnt warmer Torfrauch mit einem Hauch gegrillter Marshmallows. Der Geschmack ist ölig und vollmundig mit dem typischen Islay Charakter umspielt von flambierten Bananen, gegrilltem Fleisch und süßem Honig. Der Abgang strotzt vor Kohlenstaub, gegrillter Ananas und etwas Muskat.

Über DOUGLAS LAING

Vor über 70 Jahren gegründet, gehört das Familienunternehmen Douglas Laing & Co. heute zu den führenden Whisky-Herstellern Schottlands und versorgt die Welt mit ausgezeichneten Scotch Whiskys mit einem besonderen Fokus auf Single Cask Single Malts sowie Small Batch Malt Scotch Whiskys. Das Unternehmen wurde 1948 von Fred Douglas Laing gegründet und befindet sich noch heute im Besitz der Familie Laing und wird aktuell in dritter Generation von Cara Laing als Managing Director geführt. Die Firmenphilosophie folgt stets dem Ziel, den Whisky nicht zu verfälschen und deshalb mit relativ hohem Alkoholgehalt und rigoros ohne Kältefiltration abzufüllen. Das Herzstück sind die „Remarkable Regional Malts“, eine Markenfamilie, zu welcher die Abfüllungen Big Peat (Islay), Timorous Beastie (Highlands), The Epicurean (Lowlands), Rock Island (Islands), The Gauldrons (Campbeltown) sowie Scallywag (Speyside) gehören. Zudem ist die Familie Laing auch besonders stolz auf die hauseigenen Premium Single Casks-Abfüllungen wie Provenance, Old Particular und Xtra Old Particular (XOP) sowie die Whiskys der eigenen Whiskybrennerei Strathearn.

