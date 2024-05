Mit neuem Design und anderem Namen, jedoch mit gleichem Rezept präsentiert sich Glenmorangie’s 18 Jahre alter Single Malt, der sich jetzt Glenmorangie The Infinita 18 Years Old nennt.

Mehr zum neuen Look und dem neuen Namen soiwe der bewährten Rezeptur erfahren Sie in der Presseaussendung:

Glenmorangie The Infinita 18 Years Old – unendlich köstlich im neuen Glanz

Der preisgekrönte Single Malt zeigt sich im neuen Gewand

Tain / München 23. Mai 2024. Unendlich köstlich im neuen Look und mit neuem Namen: Glenmorangie Highland Scotch Whisky präsentiert Glenmorangie The Infinita 18 Years Old. Der preisgekrönte Single Malt zeigt elegante, florale Noten, die sich mit Aromen von Honig, Trockenfrüchte und subtiler Würze verbinden. Er zählt zu den komplexen, wunderbar balancierten Whiskys und es ist eine der bekanntesten Abfüllungen der Glenmorangie Range.

Dr. Bill Lumsden, Direktor für Whisky-Kreation und seine Whisky-Macher bei Glenmorangie sind unendlich einfallsreich, köstliche Whiskys zu kreieren. Vor vielen Jahre ins Leben gerufen, begeistert Glenmorangie 18 Years Old als duftender, vielschichtiger Lieblingswhisky die Fachwelt. Dutzende Spitzenauszeichnungen verzeichnete die Abfüllung in den vergangenen Jahren.

The Infinita entstammt mineralreichen Quellwasser der Tarlogie Springs und wird in giraffenhohen Brennblasen zu einem seidig-fruchtigen Destillat gebrannt. Die ungewöhnliche Höhe der Brennhälse gibt mehr Raum für Aromen und Geschmack. Unverändert ist die Rezeptur: in den ersten 15 Jahren reift dieser Whisky in handverlesenen Bourbonfässern aus amerikanischer Weißeiche. Ein Teil verbleibt, der zweite Teil wird in Oloroso-Sherryfässer umgefüllt und beide Batches reifen für weitere drei Jahre. Nach 18 Jahren vereint Dr. Bill die beiden Fassreifungen zu diesem köstlichen Single Malt. Unendlich komplex, bietet jeder Schluck eine neue Geschmacksdimension. Noten von Honig, karamellisierten Orangen, Jasmin und Zitronenblüten folgen einer Rhapsodie warmer Feigen und Orangenmarmelade, mit einer sanften Schärfe wärmend.

Neu ist die Verpackung und die Flasche: Die kräftig blaue Geschenkbox trägt Linien in Form des Unendlichzeichen. Auf der Vorderseite und auf der eleganten, unverwechselbaren Flasche erstrahlt das Etikett in sattem Kupferton, eine Hommage an die charakteristischen Kupferbrennblasen bei Glenmorangie. Dr. Bill Lumsden sagt:

„Glenmorangie The Infinita verkörpert jedes Einzelelement unseres Destillerie-Stils in perfekter Harmonie – köstlich und komplex für alle Whisky-Liebhaber. Nahtlos vereinen sich subtile Sherryfass-Aromen und viel Holzreife mit dem typisch-fruchtigen Glenmorangie-Charakter. Das Ergebnis ist ein wunderbar ausgewogener Single Malt, der so vielschichtig ist, dass man meint, jedes Mal ist ein anderer Whisky im Glas.“

Glenmorangie The Infinita 18 Years Old (43,0 Vol.% Alk.) ist ab sofort bei Clos19.com und im Fachhandel erhältlich. (UVP 132,00€)

Verkostungsnotiz

Farbe: Honigfarbenes Gold

An der Nase: Aromen würziger, karamellisierter Zitrusfrüchte verbinden sich mit einem komplexen Blütenduft – eine Mischung aus Geißblatt, Narzisse und Jasmin.

Am Gaumen: Mild-ölige Textur, die von Aromen von Nüssen und Gewürzen abgelöst wird, mit Noten von Datteln, Feigen und subtilen Holzrauch.

Im Nachhall: Lang und unendlich verlockend, während sich die Süße von getrockneten Früchten mit den trockenen Oloroso-Sherry-Aromen entfalten.