Aus Glenmorangie The Original 10yo wird Glenmorangie The Original 12yo

Weicher, cremiger, komplexer – so beschreibt Dr. Bill Lumsden den neuen Glenmorangie The Original 12yo, der den bisherigen Glenmorangie The Original 10yo ersetzt, der in den 60ern des vorigen Jahrhunderts eingeführt wurde.

Dr. Bill Lumsden erklärt die Veränderung auch ein wenig mit seiner Geschichte mit Glenmorangie: Als er 1984 zum ersten Mal während seines Studiums Whisky trank, war es Glenmorangie – und obwohl er mit seiner Arbeit bei der Destillerie danach immer versuchte, diesem Originalgeschmack, den er damals erlebte, treu zu bleiben, kamen dann doch irgendwann die Gedanken auf, wie man das Flaggschiff der Brennerei noch weicher und ausdrucksstärker machen könne.

“The result is The Original 12 Years Old. Smoother, creamier and even more complex – I like to think it ‘turns up the volume’ on our signature whisky’s classic notes of orange, vanilla, peach and honey.” Dr. Bill Lumsden

Der Glenmorangie The Original 12yo wird, so wie sein Vorgänger, mit 40% vol. Alkoholstärke abgefüllt. Wer in jetzt schon verkosten will, muss ihn momentan noch auf der Webseite von Glenmorangie bestellen (leider nur aus UK ohne Nordirland möglich) oder im Visitor Center kaufen – ab AUgust wird er dann auch in den Handel in UK kommen. Wie die weitere Ausrollung geplant ist, ist dem Artikel in The Spirits Business nicht zu entnehmen. Dafür aber der Preis: Der Glenmorangie The Original wird in UK 40 Pfund kosten.

Hier noch die Tasting Notes von der Webseite:

COLOUR

Bright Gold

AROMA

Citrus and ripening peaches are balanced by vanilla softness.

TASTE

Vanilla emerges, then gives way to a burst of flowery fruitiness.

FINISH

The surprisingly lingering aftertaste, is bursting with almond, coconut, and a touch of maple syrup. Truly delicious!