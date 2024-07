Neu bei Gebr. Heinemann: Glenfiddich Archive Collection 1990

Aus dem gleichen Jahr wie die Glenfiddich Archive Collection for Germany (über den Launch berichteten wir hier) stammt der Glenfiddich Archive Collection 1990, der in einer Auflage von 276 Flaschen exklusiv in den Travel Retail Stores von Gebrüder Heinemann in Frankfurt, Istanbul und Amsterdam Schiphol im Lauf des Juli erhältlich sein wird. Auch er stammt aus einem Hogshead aus Amerikanischer Eiche und durfte in ihm volle 33 Jahre lang reifen.

Das Fass wurde so wie alle anderen Fässer der Archive Collection von Malt Master Brian Kinsman ausgesucht, der darüber sagt:

“A window into the true heart and character of Glenfiddich, this American Oak Hogshead cask has been silent in its slumber for the past half century, allowing layers of flavor to build and nuances teased out as they are nurtured along their journey of maturation, and are now being awakened for the very first time to allow a taste of unrepeatable character. On the nose, The Glenfiddich Archive Collection American Oak Hogshead 1990 33-Year-Old presents notes of buttery, creamy toffee with a surprisingly delicate flavor of rosewater, pear, sorbet and oak, and a satisfying sweet finish.”