TTB-Neuheit: Glenfiddich 16yo Aston Martin Formula One Team

Es war Ende November 2024, da gab Glenfiddich eine mehrjährige Partnerschaft mit dem Aston Martin Team in der Formel 1 bekannt (wir berichteten hier). Nun ist in der us-amerikanischen TTB-Datenbank eine Abfüllung aufgetaucht, die von dieser Partnerschaft inspiriert ist und wohl nach dem Start der 76. Saison am 16. März 2025 auf den Markt kommen soll.

Über den Glenfiddich 16yo Aston Martin Formula One Team verraten die Label nicht viel – er wird mit 43% vol. Alkoholstärke abgefüllt werden und ist in American Oak Casks gereift. Er soll komplexe Süße bieten und wurde von Malt Master Brian Kinsman komponiert, der auch auf dem Etikett unterschrieben hat.

Preis und Auflage sowie genaues Erscheinungsdatum wissen wir noch nicht, aber natürlich werden wir Sie sofort informieren, wenn das Bottling offiziell vorgestellt wird. Hier jedenfalls einmal das Artwork:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.