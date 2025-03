Besitz von Whiskyfässern in UK wird durch Gesetzesänderung erleichtert

Die veralteten britischen Vorschriften für den Besitz von Whiskyfässern, bekannt als WOWGR (The Warehousekeepers and Owners of Warehoused Goods Regulations 1999), werden im März 2025 abgeschafft, schreibt Mark Littler in einem ausführlichen Artikel auf Forbes.

Mit den Regeln wollte man bei der Inkraftsetzung Steuerbetrug im Zusammenhang mit zollfreien Waren wie Whisky, Bier und Tabak verhindern. Das ist damit zwar gelungen, aber die Industrie kritisierte die Regelung als unverhältnismäßig und ineffektiv, zumal nur ein Teil der gelagerten Produkte davon erfasst wurde (zum Beispiel war Wein ausgenommen). Und: Betrügerische Verkäufer nutzen die Vorschriften oft als Ausrede, um die vollständige Übertragung der Besitzrechte an die Käufer zu unterbinden.

Ab März 2025 müssen sich nun nur noch Lagerhalter registrieren, nicht mehr die Eigentümer der gelagerten Waren. Viele bürokratische Hürden fallen damit weg, und vor allem wird es auch kleineren Unternehmen und Privatpersonen möglich sein, direkten Zugang zu den Lagerräumen zu erhalten (was bislang manchmal abgelehnt werden konnte).

Insgesamt erwartet man sich seitens der Behörden, dass diese Änderungen sowohl für Geschäfts- als auch für Privatinvestoren vorteilhaft sind. Zudem hofft man darauf, dass sich Lagerhäuser den neuen Gegebenheiten anpassen und es mehr Privatpersonen ermöglichen, ein Konto für die Lagerung Ihrer Fässer zu eröffnen – und damit diese Geschäftssparte der Whiskyindustrie zu beleben.

Details finden Sie dazu auf Forbes.