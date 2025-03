Cask Trade eröffnet erstes warehouse

Der Marktplatz für Whiskyfässer Cask Trade hat in Forres, Speyside sein erstes bonded warehouse eröffnet. Hier kann das 2018 gegründete Unternehmen jetzt bis zu 25.000 Fässer lagern. Cask Trade ist kein Makler, sondern ein Lagerhalter und besitzt daher seinen gesamten Bestand selbst. Das neue Lager dient Cask Trade zudem als neuer Ort für den Austausch mit seinen Kunden. Es verfügt über einen Verkostungsraum, der masterclasses und direkte Verkostungen aus den eigenen Fässern der Kunden ermöglicht. In einem Video, welches Sie zudem auf Youtube finden, stellt Cask Trade sich und ihr warehouse vor:

Simon Aron, Gründer und CEO von Cask Trade, sieht das neue Lager als Zeichen der Wachstumsstrategie des Unternehmens:

“Opening our own warehouse is a natural progression for the business and will enhance the effective management system of our client’s whisky, something we have been working hard to make even better over 2024.

“This will allow us to provide Delivery Orders (DOs) with greater ease for customers who wish to have one. The amazing location also means we can offer a total single-cask whisky experience for our customers.”