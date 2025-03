TTB-Neuheit: Springbank 1998 Vintage

Selbstverständlich finden wir auch zu Beginn dieser Woche wieder einen neuen Eintrag in die US-amerikanische TTB-Datenbank. Dieser kommt aus der schottischen Whisky-Region Campbeltown, genauer aus der Springbank Distillery, und kündigt eine Reihe mit Springbank Jahrgangs-Bottlings an. Denn auf dem Label der Abfüllung Springbank 1998 Vintage wird diese als Teil der Springbank Vintage series beschrieben:

This Single Malt Whisky has been bottled as part of the Springbank Vintage series, a collevtion of limited annual releases launched in 2025 to showcase some of our oldest whiskies.