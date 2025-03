Säntis Malt Whisky gewinnt dreifach Gold bei den World Drink Awards 2025

Bei den World Drink Awards 2025 konnte die Schweizer Whisky-Destillerie Säntis Malt aus Appenzell große Erfolge feiern. Nicht nur ihr Säntis Malt Smoke & Peat Exploration Cognac Cask wurde mit Auszeichnungen bedacht, auch weitere Abfüllungen erhielten Prämierungen.

Mehr in der Medienmitteilung:

Auszeichnungen bei den World Drink Awards 2025:

Säntis Malt Whisky gewinnt dreifach Gold



Appenzell, 31.03.2025 – Die Appenzeller Whisky-Destillerie Säntis Malt feiert grosse Erfolge bei den World Drink Awards 2025. Gewinner ist der Säntis Malt Smoke & Peat Exploration Cognac Cask, der mit den drei bedeutendsten Auszeichnungen prämiert wurde.

Der Säntis Malt Smoke & Peat Exploration Cognac Cask hat die höchste Auszeichnung als „Bester Schweizer Small Batch Single Malt“ gewonnen. Das bedeutet, dass er als bester Schweizer Whisky in dieser Kategorie anerkannt wurde. Zusätzlich wurde er als „Category Winner“ in der Kategorie „Small Batch Single Malt 12 Jahre & jünger Schweiz“ ausgezeichnet. Auch in der allgemeinen Kategorie „Small Batch Single Malt 12 Jahre & jünger Schweiz“ konnte er erfolgreich mit Gold überzeugen.

Mit der Smoke & Peat Exploration präsentiert Säntis Malt eine limitierte Serie von Single Malt Whiskys mit ausgeprägtem rauchigem und erdigem Charakter. Durch den gezielten Einsatz verschiedener Fasstypen wird ein breites Spektrum an Aromen geschaffen, das den Vergleich unterschiedlicher Reifungsprozesse ermöglicht. Im Glas zeigt sich der Whisky in dunklem Bernsteingelb. Kräftige Raucharomen dominieren die Nase, ergänzt durch subtile Traubigkeit und erdige Nuancen. Der malzbetonte Unterbau ist deutlich wahrnehmbar. Am Gaumen entfaltet sich ein süss-würziger Rauch mit Anklängen von Räucherkammer. Begleitende Noten von Malz, Vanille und Butterkaramell runden das Geschmacksprofil ab.

Gewinner der Silbermedaille

Neben diesem mehrfach prämierten Whisky wurden weitere Säntis Malts bei den World Drink Awards 2025 ausgezeichnet. Der Säntis Malt Brosli erhielt eine Silbermedaille in der Kategorie Single Malt. Ebenfalls mit Silber prämiert wurde der Säntis Malt Vin Santo No. 1470 in derselben Kategorie.

Gewinner der Bronzemedaille

Mit einer Bronzemedaille wurden gleich drei Säntis Malts gewürdigt: Der Säntis Malt Trinity in der Kategorie Single Malt, der Säntis Malt Triple Cask in der Kategorie Small Batch Single Malt sowie der Säntis Malt Sherry Cask – Cask 120, ebenfalls in der Kategorie Small Batch Single Malt.

„Diese mehrfachen Anerkennungen unterstreichen einmal mehr die Qualität und Innovationskraft unserer Säntis Malts aus Appenzell,“ sagt Aurèle Meyer, Geschäftsleiter der Brauerei Locher. „Unser Team ist stolz darauf, mit Leidenschaft und Hingabe Whiskys zu kreieren, die weltweit Anerkennung finden.“ Die Brauerei Locher produziert den Säntis Malt seit 1999 in Appenzell und setzt dabei auf traditionelles Handwerk und die Lagerung in historischen Bierfässern. Mit Quellwasser aus dem Alpstein und Getreide entstehen einzigartige Whiskys, die regelmässig bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnet werden.

Säntis Malt – Swiss Alpine Whisky

In der Schweiz war es bis 1999 verboten, aus Grundnahrungsmitteln wie Getreide oder Kartoffeln hochprozentige Getränke herzustellen. Das betreffende Gesetzt wurde am 1. Juli 1999 aufgehoben. Bereits ein Jahr zuvor wurde von der Brauerei Locher unter strenger Aufsicht der Alkoholverwaltung die Produktion des Appenzeller Säntis Malt aufgenommen. 2002 wurde der erste Whisky auf den Markt gebracht. Für die Herstellung des Whiskys wird unter anderem Getreide aus Schweizer Berggebieten und Quellwasser aus dem Alpstein verwendet. Weltweit einzigartig ist bei der Brauerei Locher die Lagerung in bis zu 150-jährigen Bierfässern aus Eichenholz. Diese überliefern Jahrzehnte der Brau- und Ausschanktraditionen von über 100 Brauereien aus Kontinentaleuropa. Die Destillate werden regelmässig an internationalen Wettbewerben ausgezeichnet.

www.saentismalt.ch

Brauerei Locher

Die Brauerei Locher AG ist die nachhaltigste Brauerei der Schweiz und als Familienunternehmen seit fünf Generationen unabhängig. Die Innovationsfreude dieser Spezialitätenschmiede ist die Quelle für die Vielfalt und hohe Qualität weit über die bekannten Bierspezialitäten wie dem Quöllfrisch hinaus. Als einzige Brauerei in der Schweiz beschäftigt sie unabhängig vom Kerngeschäft zehn Personen in der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von hochwertigen Lebensmitteln aus Nebenprodukten.

www.brauereilocher.ch

World Whisky Award

Der World Whisky Award ist eine jährliche Preisverleihung, bei der die besten Whiskys aus der ganzen Welt ausgezeichnet werden. Es ist eine international renommierte Auszeichnung, die von einer unabhängigen Jury vergeben wird und die Exzellenz und Qualität von Whiskys weltweit anerkennt. Die Auszeichnungen werden in verschiedenen Kategorien wie „Bester internationaler Whisky“, „Bester Single Malt“, „Bester Bourbon“ usw. vergeben. Der World Whisky Award hat sich als eine der angesehensten Auszeichnungen in der Whisky-Branche etabliert und zieht sowohl Whisky-Enthusiasten als auch Experten aus der ganzen Welt an.

https://www.worldwhiskiesawards.com