Säntis Malt aus der Schweiz stellt in ihrer heutigen Medienmitteilung die neueste Edition ihrer Abfüllung Snow White vor. Snow White No. 12 – Vino de Naranja Finish ist auf 2.000 Flaschen limitiert, nach einer fünf Jahre langen Reifung in Bierfässern wurde der Single Malt noch ein weiteres Jahr in Fässern des „Vino de Naranja“ verfeinert.

Säntis Malt präsentiert Snow White No. 12 – Vino de Naranja Finish: Schneewittchen und die verborgene Orange

Appenzell, 04.11.2024 – Der Säntis Malt Whisky «Snow White No. 12» ist die neuste Kreation der Appenzeller Destillerie am Fusse des Alpsteins. Die Snow White Serie überrascht jedes Jahr mit ausgefallenen Fasslagerungen und einem speziellen Design. Die zwölfte Abfüllung sieht sich als eine Hommage an die spanische Fruchtbrand Tradition.

Diese exklusive, limitierte Edition beeindruckt Whisky-Liebhaberinnen und -liebhaber weltweit mit einer einzigartigen Fassreifung, die Säntis Malt erneut an die Spitze der handwerklichen Destillationskunst hebt. Durch die sorgfältige Nachreifung in Fässern des spanischen „Vino de Naranja“, einem besonderen Orangenwein, vereint der Snow White No. 12 malzige Tiefe mit fruchtiger Zitrusfrische und ergänzt die Snow White Serie mit einem weiteren Meisterwerk.

Perfekte Balance – Tradition trifft auf Innovation

„Mit dem Snow White No. 12 wollten wir die fruchtige Eleganz des spanischen Orangenweins mit der malzigen Tiefe unserer traditionellen Lagerung vereinen“, erklärt Aurèle Meyer, Geschäftsführer der Brauerei Locher AG. „Das Ergebnis ist ein Whisky, der nicht nur die Sinne anspricht, sondern auch die Neugier weckt und noch unbekannte Aromenwelten eröffnet.“

Der Snow White No. 12 durchlief eine fünfjährige Reifung in den berühmten, über 100 Jahre alten Bierfässern von Säntis Malt, bevor er für ein einjähriges Finish in Fässer des „Vino de Naranja“ überführt wurde. Dieser seltene spanische Orangenwein wird durch das Mazerieren von Orangenschalen in Wein hergestellt und verleiht dem Whisky unverkennbare Zitrusaromen. Die Symbiose der tiefgründigen malzigen Noten aus der Bierfasslagerung und der spritzigen Fruchtigkeit des Orangenweins erzeugt einen Whisky von aussergewöhnlicher Finesse.

Aromenvielfalt – Ein sensorisches Erlebnis

In der Farbe präsentiert sich der Snow White No. 12 in einem intensiven Bernsteinton, der seine lange Reifung widerspiegelt. Das Aroma ist ein wahrer Genuss für die Nase: warme Toffeenoten, begleitet von geröstetem Malz und süssem Buttergebäck, werden von frischen Zitrusnuancen – insbesondere kandierter Orangenschale – umrahmt. Der erste Schluck entfaltet eine Fülle von Aromen, die sich auf der Zunge zu einer harmonischen Komposition aus Vanille, Trockenfrüchten, Karamell und subtiler Zitrusfrische verbinden. Der Abgang ist langanhaltend, fruchtig und sanft, was den Whisky zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.

Limitierte Edition – Einzigartiger Genuss

„Der Snow White No. 12 ist eine unserer exklusivsten Abfüllungen“, betont Meyer. „Mit einer limitierten Auflage von nur 2000 Flaschen wird dieser Whisky schnell ausverkauft sein.“ Jedes Jahr wählt das Team von Säntis Malt sorgfältig besondere Fässer für die Snow White Serie aus, um Whisky-Liebhabern eine einzigartige Geschmackserfahrung zu bieten. Die Edition No. 12 ist ein perfektes Beispiel für die Kompetenz der Appenzeller Destillerie, Whisky auf höchstem Niveau zu produzieren. Das Vino de Naranja Finish macht Snow White No. 12 zu einem begehrten Sammlerstück, das nur für kurze Zeit verfügbar sein wird.