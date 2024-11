TTB-Neuheit: Laphroaig Cairdeas Lore Cask Strength

Die Kollegen vom 88 Bamboo Editorial Team (Kanpai!) stellen heute ihren neuesten Fund in der us-amerikanischen TTB-Datenbank vor. Zur kommenden Fèis Ìle, dem Islay Malt and Music Festival 2025, dürfen wir von der Laphroaig Distillery ihre Abfüllung Lore in Fassstärke mit 59,6 % Vol. erwarten. Die offiziellen Tasting Notes zu Laphroaig Cairdeas Lore Cask Strength versprechen dies:

Dramatic high notes of salt and citrus with the deep warmth of spices, wood and pepper and a powerful peat smoke, phenolic-like tang.