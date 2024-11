Arbeiten an den Brennereien Aultmore und Macduff teilweise abgeschlossen

Vor fast zwei Jahren konnten wir berichten, dass Bacardi als Eigentümer in den Ausbau seiner Destillerie Aultmore investiert. Geplant war neben einer Reduktion des CO2-Ausstoßes auch eine Verdoppelung der Kapazität. Nun, nach zwei Jahren, sind diese Arbeiten abgeschlossen. Die Speyside-Destillerie verfügt nun über ein neuen Tun room, still house, boiler house und closed loop cooling tower. Neu installiert ist zudem die Nutzung der Technik von Thermal Vapor Recompression (TVR). Diese System fängt des Dampf des Destillationsprozesses auf, komprimiert diesen, der dann wiederverwendet werden kann.

Aultmore. Bild © Jochen Wied, Joe’s Tastings

Ebenfalls neu sind drei zusätzliche, hochmoderne Lagerhäuser im blending and maturation centre in Poniel im Südosten von Glasgow, die die Kapazität um über 15 % erhöhen. Noch nicht ganz abgeschlossen sind die Arbeiten an der Macduff Distillery. Dort werden die Maischeanlagen überholt, zukünftig kann hier durch die Umsetzung des High-Gravity-Maischens Energie- und Wasser eingespart werden.

By Anne Burgess, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14560393