Der Importeur Whiskymax informiert unsere Leser mit der nachfolgenden Aussendung über die neuesten Whiskys des unabhängigen Abfüllers Lady of the Glen, die heute in Deutschland eingelangt sind. Acht Bottlings, darunter ein Single Grain, ein 35 Jahre alter Blended Scotch Whisky und interessante Single Malts sind ab sofort im Fachhandel oder im Webshop des Importeurs zu finden.

Hier die Daten und Tasting Notes dazu:

Lady of the Glen: Outrun Q4 ist in Deutschland eingetroffen

Seit vielen Jahren genießt der unabhängige Abfüller Hannah Whisky Merchants mit Sitz an der Dalgety Bay einen hervorragenden Ruf – zeichnet er doch für Single Casks herausragender Qualität verantwortlich, die unter dem Label „Lady of the Glen“ erscheinen.

Deutschlands Generalimporteur WHISKYMAX hat heute bekanntgegeben, dass gleich 7 neue Bottlings des Q4 Outruns nun auf dem deutschen Markt erhältlich sind:

North British 26 Jahre – Oloroso Cask, 56,5% ABV

Tasting-Notes: Rosinen, neues Leder und Sauerkirsche

Royal Brackla 11 Jahre – HHD & Peated Cask Finish, 54,6% ABV

Tasting-Notes: geräucherter Honig, weiße Schokolade und verkohlte Limette

MacDuff 15 Jahre – 1st Fill Pedro Ximenez Finish, 55,2% ABV

Tasting-Notes: Trockenfrüchte, dunkle Schokolade und Muscovado-Zucker

Mannochmore 10 Jahre – Bourbon Hogshead, 59,7% ABV

Tasting-Notes: Marmelade, Bakewell Tare und goldener Sirup

Loch Lomond (Inchmurrin) 13 Jahre – Madeira Finish, 55,7% ABV

Tasting-Notes: Banoffee, Pfirsiche aus der Dose und Kuchenmischung

Glenlossie 11 Jahre – Oloroso Finish, 58,4% ABV

Tasting-Notes: Pastel de Nata, schwarzer Tee und Orangenschalen

Ardmore 10 Jahre – Oloroso Finish, 57,1% ABV

Tasting-Notes: Schokorosinen, Kaffeesatz und Honig auf Toast

St. Bridget’s Kirk Blended Scotch 35 Jahre (1988!), 41,5%

Tasting-Notes: Blutorange, Puddingcreme, schwarzer Pfeffer, Haselnuss und getrocknete Kokosnuss

Erhältlich sind die einzelnen Abfüllungen ab sofort im Fachhandel oder unter https://www.fassmeister.com/c/weitere-whisk-e-ys/lady-of-the-glen-und-dalgety