Die fünf Herrn aus vier Fachgeschäften, auch als dramBROSia bekannt, wurden auf ihrer Suche nach dem perfekten Dram wieder fündig. Wo sie ihre neue Abfüllung entdeken konnten, was sie dort gefunden haben und abfüllen konnten, und wo dieser 18 Jahre alte Macduff seit heute erhältlich ist, erfahren Sie in der Presseinfo, die wir von dramBROSia erhalten haben:

dramBROSia geht in eine neue Runde

Erneut waren die Jungs wieder auf der Suche nach dem perfekten Dram.

Ursprünglich trafen sich die 4 Händler im Mai 2024 auf einem Kurztrip durch die schottische Speyside, Andreas Semmer (Whisky Erlebnis Oldenburg), Ralf Spettstößer (Loch Mor Spirits, Eutin), Dirk Schlüter (Schlüters Geniessertreff, Wülfrath), sowie Manuel König & Stephan Roth (angels´share Whisky, Greiz). Fünf Kollegen, vier Geschäfte, verschiedene Regionen und Geschäftsphilosophien trafen aufeinander, doch eine Sache eint alle: Die Liebe und Hingabe zum Whisky. Zusammen bereisten die Kollegen über mehrere Tage, verschiedenste Brennereien und freie Abfüller, immer auf der Suche nach dem perfekten Dram.

Ist dramBROSia nun ein neuer independent bottler? Diese Frage lässt sich mit einem klaren „Jein“ beantworten. Gerne möchten die 5 BROS noch mehr Abfüllungen auf den Markt bringen, allerdings gibt es keine Abhängigkeit von Konzernen, Brennereigruppen, Brokern und freien Abfüllern. „Was uns allen gefällt und qualitativ herausragt, werden wir unter „dramBROSia“ abfüllen lassen.

Und so möchten Wir Euch nun unseren neusten Streich vorstellen!

Frisch aus dem Spieleparadies von Berry Bros & Rudd haben wir einen „alten“ Single Cask gefunden!

Der Single Malt lagerte seit 2006 satte 18 Jahre zunächst in einem ehemaligen ex-bourbon Cask und bekam anschließend ein finish in einem St. Julien Wein Hogshead . Anfang 2025 wurde er dann in Fassstärke! mit 46% vol. natürlich nicht kühlgefiltert und auch nicht gefärbt, auf grade mal 75 Flaschen abgefüllt. Der Single Malt gibt sich durch das hohe Alter, intensiv, und mit einer komplex verwobenen „Weinigen“ süße. Ein sehr komplexer Macduff der sich sehen lassen kann! Ein grandioser Malt für den nächsten Step der „dramBROSia“ Reihe.

Das St. Julien ist eines der berühmtesten Weinanbaugebiete Frankreichs, die Kiessandböden und das milde Klima der Region machen die hier hergestellten Weine einzigartig. So verwundert es nicht, dass Fässer aus dieser Region rar und begehrt sind.

Mit dem Berry Bros. & Rudd Macduff erwartet Euch ein einzigartiger Whisky, lang gefinished, in einem St. Julien Fass. Hierbei hat der angels´share derart zugeschlagen, dass nach über 18 Jahren gerade einmal 75 Flaschen abgefüllt werden konnten.

46% vol. bedeutet hier eine fassstarke Abfüllung, klar dass die Jungs von dramBROSia sich diese einzigartige Abfüllung gesichert haben. Schon das Auge möchte diesen Whisky verschlingen, der Mahagoni Ton des Macduff strahlt Wärme und Tiefe aus. Die Nase möchte sich in diesen Whisky verbeißen, kommen doch hier Aromen von dunkler Frucht, nassem Holz, Leder und Tabak durch.

75 Flaschen à 0,7 Liter bedeuten, dass das Hogshead während der Lagerzeit 197,5 Liter Flüssigkeit eingebüßt hat und dieses in Aromen verwandeln konnte. Nur selten bekommt man einen Whisky, bei welchem sich so ein Speichelfluss entwickelt. Das Holz und damit die Tanine stehen im Vordergrund, langsam schmeichelt die Weinsäure den Gaumen, gepaart von Leder und dunklem Tabak. In pure Extase gerät man aber beim Abgang, welcher lang, tief, fruchtig und wärmend ist. Es ist kein Dram für jeden Tag, aber ein guter Freund für besondere Stunden.

Macduff 2006/2025 St. Julien Hogshead #46%

Exklusiv abgefüllt für dramBROSia (Berry Bros & Rudd)

75 Flaschen, Fass-Stark 46% vol.

St. Julien Wein Hogshead Finish

UVP: 119,90€

Der Verkauf startet am Montag, dem 10.03.2025 und wird bei den vier Händlern verfügbar sein.

Whisky Erlebnis, Oldenburg

https://www.whisky-erlebnis-ol.de/c/unabhaengige/drambrosia

Loch Mor Spirits, Eutin

https://www.loch-mor-spirits.com

Schlüters Geniessertreff, Wülfrath

https://shop.schlueters-geniessertreff.de/

angels´share Whisky, Greiz

https://shop.angelsshare-whisky.de/DramBROSia-c173849522