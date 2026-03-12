Serge verkostet: Neun aus der Destillerie Macduff

Die erst 1958 entstandene Destillerie Macduff kennt der Whisky-Gelegenheitsgenießer unter dem Namen Glen Deveron, was eigentlich nur der Name der Eigenmarke der in Besitz von Bacardi stehenden Brennerei ist – sie selbst heißt nämlich Macduff, und ihren Namen tragen die unabhängigen Abfüllungen mit deren Whisky.
Neun Abfüllungen davon gibt es heute in der Verkostung – diesmal Bottlings aus den Jahren 2014 bis 2026 – und durch die Bank (mit einer Ausnahme) gute bis hervorragende Noten. Die Gedanken hinter den Punktenoten finden Sie hinter unserem Link:
|Abfüllung
|Punkte
|Macduff 26 yo 1997/2024 (47.9%, Murray McDavid, Mission Gold, oloroso + Pauillac finish, 484 bottles)
|85
|Macduff 18 yo 2007/2026 (48.9%, Scout Drinks, hogshead, cask #800220, 210 bottles)
|88
|Macduff 11 yo 2011/2023 (50%, High Spirits, Longvalley Selection, 1st fill oloroso finish, cask #900342, 404 bottles)
|87
|Macduff 10 yo 2006/2017 (56.5%, Single Cask Collection, bourbon, cask #101730, 309 bottles)
|87
|Macduff 13 yo 2011/2014 (52.8%, Valinch & Mallet, Young Masters Edition, Tokaji cask, cask #800012, 300 bottles)
|84
|Macduff 15 yo 2009/2024 (55.2%, Lady of the Glen, 1st fill PX finish, cask #4089, 271 bottles)
|79
|Macduff 16 yo 2008/2025 (62.8%, Alambic Classique, 1st fill oloroso sherry butt, cask #25015, 469 bottles)
|88
|Macduff 16 yo 2008/2025 (66.7%, Milroy’s, Vintage Sherry Reserve, third-fill sherry butt, cask # 130900362)
|84
|Macduff 33 yo 1991/2024 (55.1%, The Whisky Blues, butt, cask #4587, 198 bottles)
|90