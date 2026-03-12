Serge verkostet: Neun aus der Destillerie Macduff

Die erst 1958 entstandene Destillerie Macduff kennt der Whisky-Gelegenheitsgenießer unter dem Namen Glen Deveron, was eigentlich nur der Name der Eigenmarke der in Besitz von Bacardi stehenden Brennerei ist – sie selbst heißt nämlich Macduff, und ihren Namen tragen die unabhängigen Abfüllungen mit deren Whisky.

Neun Abfüllungen davon gibt es heute in der Verkostung – diesmal Bottlings aus den Jahren 2014 bis 2026 – und durch die Bank (mit einer Ausnahme) gute bis hervorragende Noten. Die Gedanken hinter den Punktenoten finden Sie hinter unserem Link:

Abfüllung Punkte