MOONSHINERS‘ SPIRIT präsentiert: Fruchtige Frische, süße Tiefe, würziger Charme –MACDUFF 13yo brilliert mit feinem PX-Finish!

Ein 13 Jahre alter Macduff mit einem intensiven Finish in einem PX-Fass – ist die achte Abfüllung, die Jörg Koeters mit seinem Label „Moonshiners’ Spirit mit Riegger’s Selection“ jetzt am Start hat. Die Tasting Notes, die sich untenstehend finden, verheißen, dass das PX-Sherry Finish den Speysider schön komplettiert.

Wer sich für eine der 115 Flaschen dieser Abfüllung interessiert, kann diese über die unten angegebene e-mail Adresse bestellen:

MOONSHINERS‘ SPIRIT präsentiert:

Fruchtige Frische, süße Tiefe, würziger Charme – ein 13-jähriger MACDUFF brilliert mit feinem PX-Finish!

Mit seinem Label MOONSHINERS’ SPIRIT hat sich Whiskyenthusiast Jörg Koeters längst als feste Größe in der deutschen Whiskyszene etabliert. Der Independent Bottler aus Pfinztal bei Karlsruhe veröffentlicht nun die mittlerweile 8. Edition seiner exklusiven Abfüllungsreihe „Moonshiners’ Spirit mit Riegger’s Selection“: ein 13 Jahre alter MACDUFF Single Malt aus den Highlands, veredelt durch ein knapp zehnmonatiges Finish im Pedro Ximénez Sherry Cask und abgefüllt mit kraftvollen 58 % Vol.

Macduff 2012 mit PX Finish: Crisp Core, Lush Crescendo

An der Küste des Moray Firth liegt die MACDUFF Distillery – ein eher stiller Vertreter der östlichen Highlands. Offizielle Abfüllungen sind zwar erhältlich, bleiben jedoch oft unauffällig. Umso spannender sind die Interpretationen unabhängiger Abfüller wie MOONSHINERS‘ SPIRIT, die das Potenzial dieser Brennerei ins rechte Licht rücken. Typisch für Macduff sind frische, fruchtige Noten, eine leicht ölige Textur und nussige Akzente – Eigenschaften, die sich in dieser Abfüllung wunderbar mit der süßen Tiefe des Pedro Ximénez verbinden. Das PX-Finish verleiht dem Whisky zusätzliche Dimension und samtige Fülle, ohne den ursprünglichen Charakter zu überdecken: Trockenfrüchte, markante Sherrywürze und samtige Süße ergänzen harmonisch die knackige Frische des Highland Malts. Getragen wird das Aromenspiel von der kräftigen, aber ausgewogenen Fassstärke von 58 %.

Über Moonshiners’ Spirit und Jörg Koeters:

Für viele Whiskyfreunde ist Jörg Koeters längst kein Unbekannter mehr. Wenn er nicht gerade auf Whiskymission zwischen Deutschland und Schottland unterwegs ist, veranstaltet der Whiskyafficionado unter seinem Label MOONSHINERS‘ SPIRIT erfolgreich Whisky-Tastings, -Wanderungen und Open Bottle Days. Zudem ist er seit vielen Jahren als Brand Ambassador für die renommierte Riegger’s Selection und den beliebten Ron del Artesano tätig. Diese enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit ermöglicht ihm Zugang zu ausgesuchten Whiskyfässern aus dem umfangreichen Warehouse-Bestand von Riegger – die Basis für die exklusiven Releases seiner eigenen Reihe „Moonshiners’ Spirit mit Riegger’s Selection“. Darüber hinaus ergänzt er seit 2024 gemeinsam mit seiner Partnerin Rhona McSherry unter dem Label 29 AILSA ROCK sein bisheriges Whisky-Portfolio um eine zusätzliche Facette …

Tasting Notes:

Nase: Schon beim ersten Schnuppern kommt eine satte Süße entgegen – wie warmer Kräuterhonig, Melasse und Vanillesauce. Dann ziehen Sherrynoten auf, und Aromen, die an Quittengelee und Trockenfrüchte erinnern. Mit der Zeit blitzt frisches Orangenöl durch, ein Hauch Mango, dazu eine Prise Gewürze und ein feiner Duft nach Tabakblüte.

Geschmack: Im Mund fühlt er sich weich, fast cremig an und füllt alles aus. Zuerst zeigt er kandierten Ingwer, dann fließt Ahornsirup über knackige Apfelspalten. Dazu gesellen sich Walderdbeeren, getrocknete Aprikosen und eine volle Hand exotischer Gewürze – Zimt, Nelken, Piment, Muskat. Danach wird’s dunkler und tiefer: Feigencreme, kräftiger Mokka, ein Hauch Tabak und edle Bitterschokolade.

Abgang: Der Abgang ist lang und wärmend, dabei eher trocken. Zimtrinde und Walnuss bleiben am Gaumen, zusammen mit Kakaopulver und einer delikaten Ingwerschärfe. Zum Schluss schimmern noch Gojibeeren, Orangenzesten und die würzige Tiefe der Eiche nach.

Moonshiners’ Spirit mit Riegger’s Selection #8: MACDUFF 2012

Kategorie: Highland Single Malt Scotch Whisky

Alter: 13 Jahre

Destilliert: 23/01/2012

Abgefüllt: 13/09/2025

Alkoholstärke: 58 % Vol.

Finish: seit 14/11/2024 im PX Sherry Cask # K17-24

Flaschenzahl: 115 Flaschen (0,5 l)

Preis: 71,90 Euro

Dieser Tropfen ist authentisch bis ins Glas: ungefärbt, ohne Kühlfiltration, dafür mit voller Fassstärke.

Neugierig geworden? Greifen Sie schnell zu – die 115 Flaschen dieser Abfüllung werden vermutlich rasch vergriffen sein. Bestellungen nehmen wir ab sofort unter info@moonshiners-spirit.de entgegen.

Entdecken Sie die Welt von MOONSHINERS’ SPIRIT: exklusive Abfüllungen, Whisky-Tastings & -Dinner, private Genussabende, gemeinsame Messe-Ausflüge, Whisky-Wanderungen und viele weitere Events. Alle Infos unter: www.moonshiners-spirit.de

Die Abfüllungen der Serie „Moonshiners‘ Spirit mit Riegger‘s Selection“ sowie 29 AILSA ROCK können Sie direkt bestellen unter: info@moonshiners-spirit.de