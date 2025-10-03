Mit vier neuen Abfüllungen, die aus ihrer Herkunft ein Geheimnis machen, eröffnet der unabhängige Abfüller Dram Way den Reigen seiner Bottlings zum dreijährigen Jubliäums seines Bestehens (das mit einem Community Event am 22. November in Hamburg gefeiert wird).

Die vier Bottlings sind ab sofort unter www.dramway.de erhältlich erhältlich – und werden untenstehend genauer beschrieben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

It’s a Secret – Vier neue Whiskys von Dram Way

Halstenbek, 2. Oktober 2025 – Dram Way präsentiert mit dem Outturn „It’s a Secret“ vier neue Einzelfassabfüllungen, die für Vielfalt, Charakter und den unverwechselbaren Dram Way Charakter stehen. Der Name spielt dabei auch auf eine Neuerung an: Auf den Etiketten entfällt künftig die Herkunftsangabe („Origin“). Transparenz bleibt wichtig, aber diese Angabe kann nicht länger aufgeführt werden. Stattdessen rücken ein klareres Design und ein neues Rücketikett mit prominent platziertem Bottlingcode in den Fokus.

Die neuen Abfüllungen im Überblick:

„Dark Orange Chocolate” – 2018er Ruby Port Cask Finish 65 €

Portfass-geprägt, verbindet er Zartbitterschokolade mit Orangenaromen und roter Frucht – voll, harmonisch und genussreich. „Dunkle Ferkelei” –2018er Ruby Port Cask Finish 65 €

Kräftig, fassbetont und nichts für Zartbesaitete. Ein dunkler, intensiver Dram, der sich bewusst von der Linie abhebt. „Heather Party” – 2010er Cream Sherry Cask Finish 80 €

Ein leichter Rauch-Whisky, in dem florale Heidekräuter auf würzige Malzigkeit treffen – verspielt und einladend. „Port of Smoke” – 2018er Tawny Port Cask Finish 70 €

Herbstlich kräftig und rauchig, geprägt von süßem Portwein und kräftiger Eichenwürze.

Alle Whiskys sind ab sofort unter www.dramway.de erhältlich. Die Preise wurden im Schnitt um 5 € gesenkt: unpeated Malts liegen nun bei 65 €, der rauchige „Port of Smoke“ bei 70 €.

Dram Way feiert in diesem Jahr außerdem sein dreijähriges Bestehen. Wer sechs neue Whiskys live erleben möchte, hat beim Community-Abend am 22. November in Hamburg die Gelegenheit dazu.

Folgt Dram Way für weitere Updates:

www.instagram.com/dramway.de

www.facebook.com/dramway.de