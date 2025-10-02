Neu von Berry Bros & Rudd: The Duel – Laphroaig 1991 und Speyside Single Malt 1970

Nur als Set unter dem Namen „The Duel“ gibt es die soeben beim unabhängigen Abfüller und Händler Berry Bros & Rudd vorgestellten beiden Whiskys „Honour“ und „Justice“ – die an das letzte Duell erinnern sollen, das in London ausgetragen wurde (und gottlob ohne Todesopfer endete). Es fand in Pickering Place, St. James Street, statt – dort, wo Berry Bros & Rudd jetzt beheimatet ist.

Das Set soll zwei ganz unterschiedliche Whiskys gegenüberstellen. Berry Bros & Rudd beschreibt die beiden Whiskys so:

Honour

Laphroaig 1991, 6513 Hogshead

­A whisky that sings of soot and smoke, peppered with dark cloves and meaty notes that melt into sugar-sweetness. A touch of water will reveal its true nature: subtle maritime notes, gentle lemon and coal fire. Untameable and bright, this is a classic for a good reason.

Justice

Speyside Classified 1970, 10581 Hogshead

­Initial traces of golden honey, citrus peel and distinguished old oak on the nose, which develop into a rich, textural palate of apricot and candied pineapple. The fruit is underlaid with sandalwood, vanilla and nutmeg: complex, intriguing and ever evolving.

Unterschiedlicher könnten der Laphroaig (34 Jahre, 43,3% vol. Alkoholstärke) und der nicht näher spezifizierte Speyside mit seinen 54 Jahren und 43,4% vol. Alkoholstärke nicht sein. Was sie vereint: Sie kommen in handgeblasenen Decantern von Darlington Crystal.

Und auch die Präsentationsbox aus Jesmonit widmet sich den Gegensätzen – und dem Thema des Duells: Geschlossen stehen sie sich gegenüber, offen rotiert sie ein aufwendiger Mechanismus zueinander.

Bleibt uns nur noch, den Preis der auf 50 Sets limitierten Ausgabe zu nennen: 20.000 Pfund muss man für dieses Duo auf den Tisch legen. Und falls sie diese gerade flüssig haben, ist hier der Link zur Bestellmöglichkeit…