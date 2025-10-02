Vor einiger Zeit konnten wir Sie darüber informieren, dass in der „True Music Icons“-Serie von Ballantine’s zwei neue Ausgaben erscheinen: Ballantine’s x Gorillaz und Ballantine’s x KISS. Letztere Ausgabe ist nun für den deustchen Markt mit einer Presseaussendung durch Pernod Ricard Deutschland vorgestellt worden, die wir hier für Sie bringen:

Ballantine’s x KISS: Wenn Whisky auf Rockgeschichte trifft

Ballantine’s präsentiert die neueste Edition seiner „True Music Icons“-Serie und feiert damit einer der einflussreichsten Rockbands aller Zeiten: KISS. Die Limited Edition ist Teil der Winterpromotion in Deutschland und ab dem 1. Oktober im Handel erhältlich. Begleitet wird sie von aufmerksamkeitsstarken Displays, die Rock- und Whiskyfans gleichermaßen begeistern werden.

Die „True Music Icons“-Serie ist eine Hommage an bahnbrechende Künstler:innen, die die Musikkultur geprägt haben. In diesem Jahr feiert die Kollektion KISS, eine der legendärsten und einflussreichsten Rockbands der Musikgeschichte. Mit ihrem explosiven Stil und ihrer unverwechselbaren Identität hat KISS über Jahrzehnte hinweg Grenzen verschoben und stets ihren eigenen Weg verfolgt – Werte, die auch Ballantine’s seit jeher verkörpert. Die limitierte Sonderedition bringt diese gemeinsame Haltung auf den Punkt: Menschen zu feiern, die sich selbst treu bleiben.

Die limitierte Flasche zeigt ein kraftvolles Design, das vom ikonischen Albumcover Destroyer inspiriert ist und neu interpretiert wurde, dargestellt auf einer Flasche Ballantine’s Finest. Das Design ist unverkennbar KISS und würdigt einen entscheidenden Moment in der Geschichte der Band und des Rock. Es ist ein echtes Sammlerstück für Whisky-Liebhaber:innen und Musikfans gleichermaßen.

Der Launch fällt mit einem besonderen Moment für die Band zusammen: Im November kehrt KISS mit dem heiß erwarteten Event „KISS Kruise: Landlocked in Vegas“ zurück auf die Bühne zur Feier des 50-jährigen Jubiläum des KISS-Army-Fanclubs.

Paul-André Vacheron, Global Marketing Director für Ballantine’s bei Chivas Brothers, kommentiert:

„KISS hat nie nach Regeln gespielt – genau wie Ballantine’s. Diese Flasche ist unsere Hommage an alle, die laut, frei und kompromisslos sie selbst sind.“

Frühere Editionen der „True Music Icons“-Kollektion von Ballantine’s haben einige der einflussreichsten Künstler:innen aller Zeiten geehrt. Von ACDC (2023) bis zu Elton John und John Lennon verkörpert jede auf ihre eigene ikonische Weise den Stay-True-Gedanken von Ballantine’s.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ballantines.com oder auf Instagram unter @ballantines.