Neues von Dram Way (Malte Schweia) und MyBar by David Gran auf der Tarona 2025

Dieses Wochenende ist wieder die Whiskywelt in Erfurt zu Besuch – die Tarona 2025 findet vom 7. bis 9. März statt. Auch dabei sind die beiden unabhängigen Abfüller Dram Way (hinter dem Label steht Malte Schweia) und MyBar by David Gran.

Was sie auf der Messe zu bieten haben, können Sie hier nachlesen, ebenso Bezugsquellen für jene, die es diesmal nicht nach Erfurt schaffen:

Am Wochenende vom 07. Bis 09. März öffnet der Kaisersaal in Erfurt wieder seine Türen für Whisky und Spirituosenfans, denn die Tarona steht an.

Mit dabei sind in diesem Jahr zum ersten Mal die beiden unabhängigen Abfüller Dram Way und myBar by David Gran.

Malte Schweia und David Gran

Dram Way

Geschmack steht bei Malte Schweia, dem Kopf hinter Dram Way im Mittelpunkt. Ohne feste Linie oder Trends zählt nur die Ǫualität. Jeder Whisky wird persönlich ausgewählt.

Herkunft spielt dabei keine Rolle – neben Schottland und Irland finden auch Whiskys aus Deutschland oder Schweden ihren Platz. Entscheidend sind Charakter und Tiefe.

Dram Way steht dabei für Individualität und echten Whisky-Genuss – ganz ohne Kompromisse.

Dram Way Neuheiten zur Tarona 2025

Für die Tarona in Erfurt hat der unabhängige Abfüller ein paar spannende Neuheiten aus seinem Fasslager dabei:

Glendullan 2012 – Tawny Port Finish

Der 13 Jahre alte Single Malt aus Dufftown bringt bereits von Haus aus fruchtige und milde Geschmackskomponenten ins Glas. Durch das finish in einem Tawny Portwein Fass, gewinnt er eine dunkelfruchtige Tiefe mit feinen Beeren-Einflüssen.

Secret Speyside 2018 Oloroso Finish

Zwar kommt der junge Speysider mit gerade einmal 6 Jahren auf dem Buckel daher, aber er bringt bereits genau das mit, was Ihr euch von der Kombination Speyside und Oloroso Fass wünscht – eine elegante Fruchtigkeit mit schönen Einflüssen von Dunkeln Früchten.

Secret Speyside 2008 – Syrah Finish

Auch dieser Single Malt stammt aus einer unbekannten Speyside Distillery, bringt aber mit seinen 16 Jahren eine gewisse Reife und Tiefe mit sich. Das Finish im Syrah Rotweinfass hat ihm zusätzlich eine schöne Würze und Intensität verpasst.

Dram Way Messeabfüllung

Als Highlight gibt es am Stand ein eigenes Messefass, aus dem ein Handfilled Whisky abgefüllt werden kann. Diesmal hat Malte Schweia einen Single Malt von der Isle of Islay im Gepack, der im Jahr 2018 im Osten der Insel destilliert wurde und bei Dram Way ein Finish in einem Rioja Rotwein Fass erhalten hat.

myBar by David Gran

Der ehemalige Mixologe David Gran füllt unter seiner Marke myBar by David Gran seit einigen Jahren auch Single Malt Whisky aus einem Allgäuer Fasslager ab. Die Auswahl umfasst besondere Einzelfass-Abfüllungen aus bekannten und weniger bekannten Brennereien weltweit.

Ob klassische Destillerien aus Schottland oder aufstrebende Produzenten aus neuen Whiskyregionen – mybar by David Gran setzt auf Individualität und Charakter. Jede Flasche erzählt ihre eigene Geschichte und bringt das Beste aus ihrem Fass zur Geltung.

myBar by David Gran Whisky Neuheiten zur Tarona 2025

Secret Lowlands 201C – Marsala Finish

Dieser milde Lowlander bringt Neben den schön fruchtigen Grundzügen eine angenehme Honigsüße und feine Karamellnoten ins Glas.

Isle of Arran 201C Madeira Finish

Die fruchtig malzigen Noten von Arran kommen bei diesem Single Malt weiterhin schön zur Geltung. Kombiniert mit der schönen, fruchtigen Süße vom Madeira Fass, kommt eine milde, aber dennoch komplexe Mellange ins Glas.

Isle of Arran 201C – Tequila Finish

Auch dieser Arran bringt feine Malzige Noten mit, allerdings hat das Tequila Fass eine kräftige Würze und somit Ecken und Kanten hinzugefügt. Perfekt abgerundet wird dieser Single Malt mit den Einflüssen von tropischen Früchten.

Glen Ord 2012 – Tokaji Finish

Die Highland Distillery bringt durch langsame Fermentation bereits einen schönen malzigen Charakter und süße Honignoten mit sich. Diese werden durch das Finish in Tokaji Fässern schön untermalt, denn der Ungarische Dessertwein bringt ebenfalls eine feine Honigsüße und Noten von saftigen Äpfeln und Birnen mit.

South Islay 2017 – Senor Ron Finish

Auch David hat etwas von der legendären Whisky-Insel im Gepäck. Diesmal ein Whisky aus dem Süden Islays. Der Junge, rauchige Vertreter wurde in einem Rumlikör Fass gefinisht, was Ihm eine kräftige karibische Süße verpasst hat, die nun auf den intensiven Torfrauch trifft.

myBar by David Gran Messeabfüllung

Und auch bei myBar bekommt Ihr einen Handfilled Whisky. Ebenfalls ein Whisky aus dem Osten der Isle of Islay, allerdings hier in einem Pinot Noir Fass gefinished.

Wo finde ich die Abfüller auf der Tarona?

Die beiden unabhängien Abfüller gemeinsam am Stand 43 im ersten Rang des Kaisersaals. Hier findet Ihr den Messeplan: https://tarona.de/der-messeplan-2025-ist-online/

Wenn Ihr es nicht nach Erfurt schafft, bekommt Ihr die neuen Abfüllungen auch in den Onlineshops der Abfüller:

Dram Way: https://dramway.de/collections/all

myBar by David Gran: https://davidgran.de/shop/