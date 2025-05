Summer Release 2025 – Sieben neue Whiskys von Dram Way jetzt erhältlich

Der unabhängige Abfüller Dram Way bringt ab sofort sieben neue Whiskys in Kleinauflage – als Summer Release 2025. Die jeweils in 0,5l-Flaschen abgefüllten Whiskys stammen aus verschiedenen, zumeist nur durch ihre Region benannten Destillerien, einer von ihnen ist ein Blended Malt, der Whiskys aus dem vorigen Outturn vereint.

Hier die Infos zu den neuen Bottlings, samt Preisen, Beschreibung und der Bezugsquelle:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Summer Release 2025 – Sieben neue Whiskys von Dram Way

Halstenbek, 23. Mai 2025 – Dram Way startet mit sieben neuen Einzelfassabfüllungen in den Whisky-Sommer. Der Summer Release 2025 vereint intensive Fassfinishes, charakterstarke Malts und originelle Namen zu einem spannenden Outturn, der neugierig macht – von rauchigen Küstenaromen über üppige Weinfass-Noten bis hin zu kräftigem Virgin Oak. Wie immer stehen Geschmack, Individualität und ein gutes Augenzwinkern im Fokus.

Die neuen Abfüllungen im Überblick:

Craigellachie 2014 – „Sunset Malt” – 75 €

Peated Moscatel Cask Finish – 55,5 % vol.

Ein Craigellachie mit Finish in einem Moscatelfass, welches zuvor rauchigen Whisky beherbergte. Süßen Traubennoten, floraler Leichtigkeit und einem Hauch Sommerabendstimmung in einem Glas.

Unpeated Islay 2016 – „Raisin Hell” – 80 €

Mavrodaphne Cask Finish – 56 % vol.

Ungewöhnlich für Islay: kein Rauch, dafür dunkle Rosinen, süßes Holz und samtige Weinaromen – ein rebellischer Genuss.

A Dufftown Distillery 2013 – „Cream Tea” – 70 €

Cream Sherry Cask Finish – 53 % vol.

Sahnige Sherry-Nuancen treffen auf würziges Gebäck – ein Speyside-Dram, der an englischen Nachmittagstee erinnert.

„Winter Blend” – Blended Malt Whisky – 50 €

Virgin Oak Cask Finish – 56,5 % vol.

Ein kräftiger Blended Malt mit feuriger Würze, viel Vanille und geröstetem Holz – der Winter Blend vereint alle Whiskys aus dem vorherigen Outturn. Vom 2018er Highlander bis zum 16 Jahre alten Speyside. Leicht rauchig!

East Islay 2009 – „Dram Way Archives – Cask Entry I” – 115 €

Mavrodaphne Cask Finish – 51 % vol.

Komplexer Islay-Malt aus der neuen „Archives“-Reihe, mit reifer Weinsüße, salzigem Rauch und Tiefgang.

East Islay 2018 – „The Peat Retreat” – 75 €

Tawny Port Cask Finish – 50 % vol.

Ein vollmundiger, junger Inselraucher mit süßem Einschlag – ideal für alle, die Peat und Port verbinden wollen.

Glenlossie 2012 – „Inside a Diesel Engine” – 75 €

Ruby Port Cask Finish – 55 % vol.

Ein dramatischer Name für einen expressiven Malt – würzig, ölig, mit roten Früchten und ein bisschen Diesel.

Alle Abfüllungen sind ab sofort unter www.dramway.de erhältlich.

Folgt Dram Way für weitere Updates:

www.instagram.com/dramway.de

www.facebook.com/dramway.de