Am 8. August: „Dram Way vs. the Independents“ – Online-Blindtasting für Whisky-Entdecker und Kenner

Whiskygenuss hat auch sehr viel mit Entdeckerlust zu tun – immer wieder einmal etwas Neues finden, in das sich der Geschmack verlieben kann. Die Entdeckerlust ist auch das Thema eines Online-Blindtastings des unabhängigen Abfüllers Dram Way (dahinter steckt der Youtuber Malte Schweia), das am 8. August ab 20 Uhr über Zoom stattfindet. Sechs Proben werden blind verkostet, drei von Dram Way, drei von anderen unabhängigen Bottlern. Herauszufinden, welche Samples wohin zuzuordnen sind, ist Teil des Vergnügens.

Untenstehend beschreibt Dram Way das Tasting und bietet Ihnen die Möglichkeit, die Samples zu bestellen:

„Dram Way vs. the Independents“

Das spannende Blindtasting für Whisky-Entdecker und Kenner

Sechs außergewöhnliche Whiskys. Drei stammen aus meiner Dram Way Schmiede – die anderen drei sind handverlesene Schätze unabhängiger Abfüller. Doch wer ist wer? Genau das gilt es bei diesem Blind-Duell herauszufinden!

Was dich erwartet:

6 x 2cl Proben – perfekt portioniert für genussvolles Verkosten zu Hause

3 x rauchig, 3 x nicht rauchig!

Blinde Verkostung : Keine Etiketten, keine vorgefertigten Meinungen – nur dein Gaumen entscheidet!

: Keine Etiketten, keine vorgefertigten Meinungen – nur dein Gaumen entscheidet! Gemeinsames Erlebnis : Ich führe dich am 08. August 2025 ab 20 Uhr live über Zoom durch das Tasting.

: Ich führe dich am 08. August 2025 ab 20 Uhr live über Zoom durch das Tasting. Insider-Einblicke: Erfahre spannende Details zu Dram Way und den unabhängigen Abfüllern während der Verkostung!

Warum du dabei sein solltest:

Dieses Tasting ist eine Einladung, deinen eigenen Geschmack mutig zu entdecken – ohne Voreingenommenheit, mit viel Spaß und Fachwissen direkt vom Dram Way Gründer.

Und ganz ehrlich: Ich scheue keinen Vergleich. Denn ich glaube an meine Whiskys und an die Kraft der unabhängigen Abfüller, die mit ihren besonderen Fässern immer wieder überraschen.“

Das Tasting kostet 45 Euro und ist über die Webseite von Dram Way buchbar