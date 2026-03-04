Einladung: SMWS Online-Tasting am 2. April mit fünf spannenden Abfüllungen – exklusiv ausgewählt für Whiskyexperts-Leser

Das wird ein spannender Abend: Gemeinsam mit der SMWS haben wir ein ganz besonderes Online-Tasting organisiert: Die Scotch Malt Whisky Society präsentiert Ihnen fünf exklusiv für uns zusammengestellte besondere Drams in einem kurzweiligen Live-Tasting, das Sie am 2. April 2026 um 20 Uhr auf Microsoft Teams (der Besitz ist dazu nicht nötig, es klappt auch im Browser) miterleben können – und es gibt noch einige freie Plätze!

Gemeinsam entdecken wir dabei die geschmackliche Vielfalt, die Whisky bieten kann – durch die Art des Brennens, die verwendeten Fasstypen und die unterschiedliche Reifung. Egal, ob Sie Whisky gerade erst entdecken oder das Besondere suchen: bei diesem Online-Tasting kommen alle auf ihre Rechnung!

Sie erhalten dafür 5 Samples a 2cl mit Whiskys aus vier verschiedenen Whiskyregionen, verschiedenen Fasstypen und im Alter zwischen 9 und 22 Jahren – also genau das Richtige für Neugierige und Entdecker!

Freuen Sie sich auf diese fünf Drams:

Also, wenn Sie am Donnerstag, den zweiten April dabei sein möchten, dann melden Sie sich jetzt an! Eines können wir Ihnen versprechen: Langweilig wird es sicher nie.

Beim Tasting begleiten Sie Society Ambassador Peter Kohl und SMWS Country Manager Matthias Rech mit viel Spaß und Fachwissen. Die fünf Samples à 2 cl schickt die SMWS Ihnen bequem nach Hause; die Versandkosten sind im Preis enthalten. Den Link zur Teilnahme am Tasting erhalten Sie per E-Mail.

Die fünf Samples inkl. Versand kosten € 45,- –inklusive der Versandkosten! Melden Sie sich noch heute hier an, wir freuen uns auf das gemeinsame Entdecken und Genießen.