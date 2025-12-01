Die Scotch Malt Whisky Society ist der weltweit größte Club für Whiskyliebhaber und für seine vielfältigen Abfüllungen bekannt. Aber auch die Tastings der SMWS, die rund um den Globus stattfinden, ziehen immer wieder viele Genießer an, so auch in Deutschland.

Im Dezember gibt es wie immer die begehrten Old& Rare Tastings, von denen aber viele schon ausverkauft sind. Für fünf Termine gibt es allerdings für Schnellentschlossene noch Karten! Auch beim Online-Tasting am 16. 12. sind noch Plätze frei! Die Veranstaltungen sind wie immer auch für Nichtmitglieder zugänglich!

Hier die Pressemitteilung, die wir dazu erhalten haben und über die Sie sich zu den noch freien Terminen anmelden können. Die Termine finden Sie wie immer auch in unserem Eventkalender.

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

SMWS Veranstaltungen im Dezember: Old & Rare Tastings

Wie jedes Jahr im Dezember lädt die SMWS zu ihren „Old & Rare“-Tastings, bei denen besonders alte und exklusive Whiskys verkostet werden. Die meisten Termine sind seit Wochen ausverkauft, aber für einige Städte gibt es noch Tickets. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich zum Jahresausklang mit herausragenden Single Cask Abfüllungen in geselliger Runde zu verwöhnen.

Für diese Old & Rare Tastings sind noch Tickets erhältlich

6. 12. Limburg: Old & Rare Dinner

16. 12. Online Old & Rare

17. 12. Frankfurt Old & Rare Tasting

30.12. München Old & Rare Tasting

18. Januar 2026 Bremen – Old & Rare Tasting

Mehr Infos zu den einzelnen Events hinter den Links! Wir freuen uns auf Sie!