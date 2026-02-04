Exklusiv ausgewählt für Whiskyexperts-Leser: SMWS Online-Tasting am 2. April mit fünf spannenden schottischen Whiskys

Mit einem ganz besonderen Online-Tasting dürfen wir unsere Leser heute überraschen: Die Scotch Malt Whisky Society präsentiert Ihnen fünf exklusiv für uns zusammengestellte ausgefallene und besondere Drams in einem kurzweiligen Online-Tasting, das Sie am 2. April 2026 um 20 Uhr live auf Microsoft Teams (der Besitz ist dazu nicht nötig) miterleben können.

Gemeinsam entdecken wir dabei die geschmackliche Vielfalt, die Whisky bieten kann – durch die Art des Brennens, die verwendeten Fasstypen und die unterschiedliche Reifung. Egal, ob Sie Whisky gerade erst entdecken oder das Besondere suchen: bei diesem Online-Tasting kommen alle auf ihre Rechnung!

Sie erhalten dafür 5 Samples a 2cl mit Whiskys aus vier verschiedenen Whiskyregionen, verschiedenen Fasstypen und im Alter zwischen 9 und 22 Jahren – also genau das Richtige für Neugierige und Entdecker!

Freuen Sie sich auf diese fünf Drams:

Entdecken Sie gemeinsam Besonderes und Typisches, Ausgefallenes und Bemerkenswertes aus fünf schottischen Destillerien. Eines können wir Ihnen versprechen: Langweilig wird es sicher nie.

Beim Tasting begleiten Sie Society Ambassador Peter Kohl und SMWS Country Manager Matthias Rech mit viel Spaß und Fachwissen. Die fünf Samples à 2 cl schickt die SMWS Ihnen bequem nach Hause; die Versandkosten sind im Preis enthalten. Den Link zur Teilnahme am Tasting erhalten Sie per E-Mail.

Die fünf Samples inkl. Versand kosten € 45,- –inklusive der Versandkosten! Melden Sie sich noch heute hier an, wir freuen uns auf das gemeinsame Entdecken und Genießen.