Mittwoch, 04. Februar 2026, 19:58:22
HintergrundUSA

Nach nur acht Monaten: Charles Gibb geht als CEO von Whistle Pig

Gründe für die Trennung wurden nicht genannt - es übernimmt nun interimsmäßig der Finanzer die Agenden des CEOs...

Im Juni des abgelaufenen Jahres durften wir Sie über das Ende der Suche nach einem neuen CEO für Whistle Pig nach dem Abgang von Jeff Kozak und der Interims-Besetzung des Postens durch Marty Birkel informieren (hier unser Artikel dazu): Damals trat der ehemalige LVMH- und Diageo-Mann Charles Gibb diesen Posten an.

Aber, so wie es scheint, tat er das nur für acht Monate. Jetzt hat man sich „nach eingehenden Diskussionen“ mit sofortiger Wirkung voneinander getrennt. Das Statement liest sich wie folgt:

“After thoughtful discussions, Charles and WhistlePig Whiskey’s board of directors have mutually agreed to part ways. We sincerely thank Charles for his contributions and service to WhistlePig during his tenure and wish him the very best in his future endeavours.”

Von Gibb gibt es bislang keinen Kommentar zur Trennung. Wieder gibt es einen Interims-CEO, und wiederum, wie so oft in solchen Fällen, ist es der Chief Financial Officer, bei Whistle Pig ist das Alex Roberts. Man sucht aber nun nach einem neuen CEO für das Unternehmen, das in der Minderheit auch von Moët Hennessy gehalten wird – und wir behalten für Sie die Angelegenheit natürlich im Auge…

Charles Gibb
SourceThe Spirits Business
