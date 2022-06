The Single Malt Shop startet in Deutschland/Österreich – mit zwei exklusiven Redbreast- und Whistlepig-Bottlings

Mit zwei exklusiven Abfüllungen von Redbreast und Whistlepig stellt sich The Single Malt Shop aus Irland in Deutschland und Österreich vor – jenen beiden Ländern, die man nun auch über den Onlineshop beliefern kann.

Mehr über den Online- Shop, der sich neben dem Standardprogramm vor allem auch Raritäten aus aller Welt widmet, und über die beiden speziellen Abfüllungen in der nachfolgenden Presseaussendung:

THE SINGLE MALT SHOP STARTET IN DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH MIT EXKLUSIVEN REDBREAST- UND WHISTLEPIG-PRODUKTEN

Seit seinem Start im Mai letzten Jahres hat sich The Single Malt Shop schnell einen guten Ruf als neuer ernsthafter Akteur im Online-Whiskygeschäft erworben. Gegründet von lebenslangen Whisky-Enthusiasten und geleitet von hochrangigen ehemaligen Blue-Chip-Führungskräften, haben sie ihren Sitz in Dublin und liefern in Dutzende von Ländern weltweit. Mit Stolz können sie verkünden, dass sie jetzt auch nach Deutschland und Österreich mit UPS liefern können. Das bedeutet, dass Whisky- und Whiskey-Liebhaber aus beiden Ländern nun einige der Raritäten aus dem Portfolio von The Single Malt Shop und sogar einige ihrer geschätzten exklusiven Abfüllungen genießen können. Zwei davon sind der WhistlePig 11 Year Old aus Vermont, USA, und der Redbreast 22 Year Old aus Irland. Nachstehend finden Sie ausführliche Informationen zu beiden Abfüllungen.

WHISTLEPIG VOLUME 1 DER ENZYKLOPÄDIE-SERIE, EXKLUSIV IM SINGLE MALT SHOP FÜR 490 € ERHÄLTLICH

Der erste Band einer Sammlung von fünf Einzelfassabfüllungen der WhistlePig Distillery in Vermont ist der erste Band der „The Library Series“. Produziert, um den ultimativen gealterten Rye Whiskey zu zelebrieren, wird jede Jahresausgabe in einer ledergebundenen Enzyklopädie geliefert, so dass der Sammler mit jedem Band seine eigene Bibliothek aufbauen kann. Band 1 reifte 11 Jahre lang in unberührter amerikanischer Eiche und wurde zu Ehren einer lokalen Gemeinde in Vermont „Rutland Barrel“ genannt. Jeder weitere Jahrgang wird diese Bezeichnung ebenfalls tragen. Es wurden nur 198 Flaschen produziert. Das gesamte Projekt wurde ursprünglich unter der Leitung des verstorbenen Dave Pickerell ins Leben gerufen. Dave Pickerell, der weltweit als Gründungsvater der amerikanischen Craft-Destillerie-Bewegung bekannt ist, war Master Distiller und Blender bei WhistlePig, bevor er 2018 leider verstarb. Zusammen mit seinem Kollegen Pete Lynch, der sein Nachfolger geworden ist, entschied er, dass sie einige ihrer wertvollen Roggenbestände beiseitelegen und ihnen eine zusätzliche Reifung und Pflege gönnen sollten. Nach einer sorgfältigen Auswahl der Fässer entschieden sie sich für jungfräuliche amerikanische Eiche mit dem einzigen Ziel, die Essenz des Roggenwhiskeys einzufangen. Die Library Series stellt eine der letzten Gelegenheiten dar, sein bemerkenswertes Erbe zu würdigen. Und da der Whiskey selbst mit einer Fassstärke von 56,9 % ABV abgefüllt wird, handelt es sich um einen Roggenwhiskey, der nicht nur handwerklich hervorragend hergestellt, sondern auch in seiner reinsten Form eingefangen wurde. Erhältlich ist er exklusiv bei The Single Malt Shop.

ALTER: 11 Jahre, Vollroggen

FASS: Einzelfass, amerikanische Eiche

ABV: 56.9%PREIS: 490 € exklusiv bei The Single Malt Shop. Der Preis beinhaltet den kostenlosen Versand nach Deutschland und Österreich bis Ende Juni 2022.

VERKOSTUNGSNOTIZEN:

NASE Karamellsüße neben frischer Minze, Granatapfelmelasse und Zitronensorbet.

GESCHMACK Kandierte Nektarine, Kümmel, Muskatnuss mit einer Schärfe von rosa Pfefferkörnern. –

FINISH Lang anhaltende Würze, Toffee-Apfel mit einer Kaktusfeigen-Note im Hintergrund.

VERFÜGBARKEIT: Versand weltweit.

ÜBER WHISTLEPIG DISTILLERY

Im Jahr 2007 beschloss eine Gruppe von Menschen, eine Farm in der idyllischen Umgebung von Shoreham, Vermont, zu kaufen. Inspiriert von der wunderbaren Natur, die sie umgab, schmiedeten sie den Plan, einen überdurchschnittlich guten Whiskey aus Vermont herzustellen. Sie träumten davon, ihren eigenen Roggen anzubauen, Eichenholz aus den Wäldern der Region für die Herstellung einzigartiger Fässer zu ernten, Wasser aus dem Brunnen des Anwesens zu beziehen und alles vor Ort zu destillieren und zu reifen. Im Jahr 2015 wurde dies alles Wirklichkeit, als Dave Pickerell die erste Destillation in einer Kupferbrennerei durchführte, die er speziell für sie angefertigt und angepasst hatte. Sein WhistlePig-Mantra war bald geboren: „Unser Getreide. Unser Wasser. Unser Holz. Wir nennen es das dreifache Terroir.“ Ein solch bahnbrechender Ansatz zeigt, was WhistlePig auszeichnet: die schiere Charakterstärke. Ganz gleich, ob sie mit älteren externen Beständen oder ihrer neueren, auf dem Bauernhof destillierten Spirituose arbeiten, ihr Engagement für die Herstellung der besten Roggenwhiskys der Welt ist absolut konkurrenzlos. Die Ergebnisse sprechen für sich selbst. Das Portfolio von WhistlePig ist das meistausgezeichnete Haus für Roggenwhiskeys der Welt.

REDBREAST 22 YEAR OLD, EXKLUSIV IM SINGLE MALT SHOP FÜR €450 ERHÄLTLICH

Dieser Redbreast 22 Year Old All Sherry Single Cask wurde von Irish Distillers Master Blender Billy Leighton und Blender David McCabe handverlesen und trägt den charakteristischen Sherry-Stil, der ein Synonym für Redbreast Irish Whiskey ist.Erstmals am 17. Oktober 1997 in Ex-Bourbon-Fässern gelagert, wurde dieser außergewöhnliche Whiskey am 25. März 2010 in einem Oloroso-Sherry-Fass nachgereift.Dieser Whisky wurde im Frühjahr 2020 im Alter von 22 Jahren in 468 Flaschen mit einer Fassstärke von 55,9% ABV abgefüllt.Die Abfüllung ist ein einzigartiger und nuancierter Ausdruck von Redbreast.

VERKOSTUNGSNOTIZEN:

NASE – Die gelagerte Eiche liefert reichhaltige Noten von getoastetem Holz im Zusammenspiel mit dunklen Beerenfrüchten, Bitterschokolade und nussigen Liköruntertönen. Die Pot-Still-Gewürze entwickeln sich im Laufe der Zeit und fügen Noten von Anis und Muskatnuss hinzu.

GESCHMACK– Reichhaltige Tannine mit einem Hauch von Leder und getrocknetem Tabak, die schnell abklingen und geröstete Mandeln und Walnüsse zum Vorschein bringen, überlagert von süßer Vanille und getrockneten Früchten, die im Hintergrund verweilen und ein Gleichgewicht zu den Pot-Still-Gewürzen herstellen.

FINISH – Lang anhaltender Abgang mit sanft abklingenden Früchten, die den vielen Jahren im Eichenfass das letzte Wort geben

PREIS: €450 exklusiv bei The Single Malt Shop, inklusive kostenloser Lieferung nach Deutschland und Österreich bis Ende Juni 2022.

VERFÜGBARKEIT: Versand weltweit.

ÜBER REDBREAST

Seit mehr als einem Jahrhundert ist Redbreast der Tradition der Herstellung von Single-Pot-Still-Whiskey treu geblieben und gilt heute als der endgültige Ausdruck dieses typischen irischen Whiskeys. Der von Master Blender Billy Leighton in der Midleton Distillery in der Grafschaft Cork hergestellte Redbreast bietet ein reichhaltiges, vollmundiges Geschmacksprofil mit einem charakteristischen Sherry-Einfluss und erfreut sich auf den wichtigsten irischen Whiskey-Märkten in aller Welt, einschließlich der USA, des Vereinigten Königreichs und Irlands, wachsender Beliebtheit. Das weltweit am meisten ausgezeichnete Sortiment an irischem Single-Pot-Still-Whiskey demonstriert ein klares Bekenntnis zu Alter, Qualität und Innovation bei irischem Whiskey und umfasst: Redbreast 12 Year Old, 12 Year Old Cask Strength, 15 Year Old, 21 Year Old und 27 Year Old; Redbreast Lustau und limitierte Editionen wie Redbreast Dream Cask.Der Robin Redbreast ist der einzige Vogel, der in den dunklen irischen Wintern ununterbrochen singt und einer der wenigen kleinen Vögel ist, die in Irland überwintern. Es ist dieser beständige Geist, der seinen Namensgeber, den Redbreast Irish Whiskey, inspiriert.