In unserer Serie von knappen Video-Verkostungen (unter drei Minuten) möchten wir Ihnen heute den Fercullen 10yo Single Grain Irish Whiskey vorstellen, den wir nach unserem Besuch in der Powerscourt Distillery in Irland vor Ort probiert haben.

Viel Spaß mit dem folgenden 146 Sekunden langen Video: