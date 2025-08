Powerscourt Distillery sucht Käufer

Für die irische Powerscourt Distillery, die im Juni einen Antrag auf Insolvenz stellte (wir berichteten), werden Käufer gesucht. Die am 30. Juni beim High Court beantragte Bestellung von Joseph Walsh (JW Accountants) als vorläufigen Insolvenzverwalter, um das Unternehmen zu retten (wir berichteten), wurde nach einem Einspruch der PNC Bank zurückgezogen. Dieser Bank schuldet Powercourt im Rahmen einer Rahmenfinanzierung noch 21,5 Millionen Euro. PNC Business Credit hatte der Brennerei im Juni 2023 einen Kredit in Höhe von 25 Millionen Euro gewährt. Mit diesen Geldern wollte Powercourt die Produktionskapazitäten ausbauen und Investitionen in globales Marketing tätigen (wir berichteten). Der Insolvenzverwalter Interpath Advisory sucht jetzt nach Angeboten für den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Powerscourt Distillery.

Laut einem von The Spirits Business eingesehenen Dokument beläuft sich die Schätzung des Bestands an Premium-Whiskey der Brennerei auf rund 33 Millionen Euro. Weitere Details zu den Umsatzzahlen der Powerscourt Distillery finden Sie in dem Artikel „Powerscourt Distillery seeks buyer“ bei The Spirits Business.