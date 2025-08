Meet the Makers nimmt über 30.000 US-Dollar für wohltätige Zwecke ein

Zum ersten „Meet the Makers“ seit 2019 trafen sich Zigarren- und Whiskyhersteller am 26. Juli 2025 im Carlowrie Castle in der Nähe von Edinburgh (wir stellten Ihnen diese Veranstaltung Anfang des vergangene Dezembers vor). Zu den anwesenden Whiskyherstellern gehörten laut Meet the Makers Homepage Tomatin, Annandale, Tamdhu, The Dalmore, Glencadam, Bruichladdich und die Isle of Raasay Distillery. Veranstaltet von TOR Imports und Robert Graham 1874, besuchten das ausverkaufte Event 250 Gäste aus aller Welt zu Podiumsdiskussionen, Musik und einem Highland-Games-Wettbewerb. Hier konnte sich das „Team Whisky“ gegen das „Team Cigars“ im Tauziehen durchsetzen.

Bei der Live-Wohltätigkeitsauktion konnten über 30.000 US-Dollar für wohltätige Zwecke erzielt werden. Diese Gelder kommen nun diesen drei Organisationen zugute:

The Yard , einer schottischen Wohltätigkeitsorganisation, die behinderten Kindern, Jugendlichen sowie ihren Familien Unterstützungs- und Entlastungsdienste anbietet

Einige Fotos dieser Veranstaltung finden Sie auf der Facebook-Seite von Meet the Makers.