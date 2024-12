Meet the Makers bringt Whisky- und Zigarrenhersteller zusammen

Zur Feier ihres 145-jährigen Jubiläums im Jahr 2019 veranstaltete der schottische Whisky- und Zigarrenhändler Robert Graham 1874 eine kleinere Whisky- und Zigarrenveranstaltung. Diese findet im kommenden Jahr, aufgrund der überwältigenden Nachfrage und dem anstehenden 150-jährigem Jubiläum, im kommenden Jahr eine Folge-Veranstaltung. Bei dem Wohltätigkeits-Event Meet the Makers, welches der Händler in Zusammenarbeit mit dem britischen Zigarrenhändler TOR Imports ausrichten wird, sind sowohl Zigarrenproduzenten als auch Whisky-Hersteller anzutreffen. Einzelheiten zum Programm und den zu erwartenden Gästen sind bereits bekannt. Aus dem Bereich Whisky werden Delegierte der Brennereien Bruichladdich, Dalmore, Tamdhu, Isle of Raasay und Tomatin erwartet.

Meet the Makers findet am 26. Juli 2025 im Carlowrie Castle in der Nähe von Edinburgh statt. Drei Ticketpakete sind erhältlich, deren Preise bei £360 beginnen. Weitere Informationen und Ticketverkauf finden Sie unter meetthemakersuk.com.

Die Wohltätigkeitspartner von Meet the Makers sind die schottische Wohltätigkeitsorganisation The Yard, Fe y Alegría aus Nicuragua und der Lothian Children’s Deaf Club.