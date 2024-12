Dingle mit letzter „The Celtic Wheel of the Year“ Abfüllung

Die irische Dingle Distillery beschließt ihr The Celtic Wheel of the Year mit Dingle Lá an Dreoilín, der neunten Abfüllung dieser Reihe. Der Single Pot Still Whiskey erscheint ohne Altersangabe, laut Irish Whiskey magazine soll dieser allerdings etwa neun Jahre alt sein. Der Whiskey lagerte zunächst in Bourbonfässern, seine abschließende Reifung fand dann in Muscatel-Fässern statt. Ohne Kühlfiltrierung und mit 52,5 % Vol. fand Dingle Lá an Dreoilín dann seinen Weg in die Flaschen, die für 95 € über die Website der Brennerei bezogen werden können.

Official Tasting Notes

Nose: Sugared almonds, black cherries, dark chocolate, caramelised bananas

Taste: Toasted cinnamon, raspberry compote, honey, ginger and spiced almonds

Finish: Creamy and luxurious mouthfeel. Warm spice and dried fruits come to the fore