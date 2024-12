Neues von Kirsch Import zum Jahreswechsel: Dingle Lá an Dreoilín, Caol Ila 100 Proof SC, GlenAllachie von Best Dram, Elsburn The Harz

Auch nach Weihnachten gibt es eine Art Bescherung, nämlich neue Whiskys, die über Kirsch Import gleich zum Jahreswechsel in den deutschen Handel kommen. Da sind der neue Dingle Lá an Dreoilín, der nun in Deutschland erhältlich ist, ein Caol Ila 100 Proof von Signatory aus dem Sherrycask, ein interessanter GlenAllachie von Best Dram und der Elsburn The Harz von der Hercynian Distilling Co., der mit regionalem Getreide gebrannt wurde.

Hier alle Neuheiten im Detail:

2024 mit dem Zaunkönig verjagen: Dingle Lá an Dreoilín beendet die Wheel of the Year Serie

Seit zwölf Jahren ist die kleine irische Dingle Distillery Sinnbild für Handwerkskunst und Qualität. Nun läutet sie den Abschluss ihrer Reihe Wheel of the Year ein, jener Ära, die über die vergangenen zwei Jahre mit acht besonderen Whiskys den keltischen Sonnenkalender zelebrierte.



Die letzte und neunte Zusatzabfüllung namens Lá an Dreoilín (dt. „Tag des Zaunkönigs“) ist nicht Teil des keltischen Jahresrads, wurde jedoch zu Ehren der Bedeutung dieses Tages kreiert. Bis heute gehört es zur irischen Tradition, am 26. Dezember, dem „Wren‘s Day“, den Zaunkönig zu jagen und dies zu feiern. Der Ursprung des Rituals liegt in der keltischen Mythologie, die den Vogel als Symbol des vergangenen Jahres sieht.



Dingle Lá an Dreoilín reifte in Bourbonfässern mit anschließendem Muskateller-Finish. In der Nase verbindet der Single Pot Still Whiskey Aromen von gezuckerten Mandeln und schwarzen Kirschen, mit dunkler Schokolade und karamellisierten Bananen. Am Gaumen machen Noten von geröstetem Zimt, Honig und Ingwer den Weg frei für gewürzte Mandeln. Abschließend tritt ein edles Mundgefühl mit cremigen, warmen Gewürzen und getrockneten Früchten in den Vordergrund.

Lá an Dreoilín

Dingle Distillery Single Pot Still Whiskey

Wheel of the Year Series



Herkunft: Irland

Fasstyp: Bourbon Casks, Muscatel Casks (Finish)

52,5% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Nase: Gezuckerte Mandeln, schwarze Kirschen, dunkle Schokolade und karamellisierte Bananen.



Gaumen: Gerösteter Zimt, Himbeerkompott, Honig, Ingwer und Gewürzmandeln.



Nachklang: Das Mundgefühl ist cremig und edel – mit warmen Gewürzen und Trockenfrüchten.

Spartipp für Rauch-Fans: Caol Ila 100 Proof Edition aus Sherryfässern

Jahrgangswhiskys aus einer geschlossenen Brennerei, Single Malts aus seltenen Einzelfässern – für seine Abfüllungen spürt Signatory-Gründer und -Inhaber Andrew Symington exklusive Scotch Whiskys auf. Seine Signatory Vintage 100 Proof Edition steht für unabhängig abgefüllte Qualitätswhiskys von angemessenem Alter, die hohe Volumenprozente mit einem niedrigen Preis verbinden.



Der zehnjährige Caol Ila 2014/2024 ist ein Aushängeschild für die malerische Bucht an der Ostküste der Insel Islay, an der er seinen Ursprung nahm. 2014 destilliert, wurde die 100 Proof Edition #28 von einem der erfolgreichsten unabhängigen Abfüller Schottlands in First und Refill Oloroso Sherry Butts vollendet.



Signatory Vintage füllte den Inselwhisky mit kraftvollen 57,1 Volumenprozenten ab und verzichtete dabei auf Farbstoffe und Kühlfiltrierung. Das Ergebnis ist ein vollmundiges Erlebnis für gestandene Rauch-Fans. Dabei vereint sich süßer Torfrauch mit würzigen Sherrynoten, Pfeffer sowie Himbeeren.

Caol Ila 2014/2024

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #28



10 Jahre

Dest.: 2014

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts, Refill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Zartbitterschokolade, Crème brûlée & Rumrosinen: Speyside-Erlebnis von Best Dram & The GlenAllachie

Anspruchsvolle Genießende kennen ihn: Michel Reick, den Whisky-Druiden. Der unabhängige Abfüller ist als Inhaber von vier etablierten Marken ein Unikat der Szene. Für seine Best-Dram-Abfüllungen wählt er limitierte Single Casks persönlich und vor Ort in Schottland aus. Immer in Fassstärke, niemals kühlfiltriert oder gefärbt, umfasst die Range Age-Statement-Whiskys ebenso wie eine vielfältige Auswahl an Cask-Finish-Abfüllungen.



Sein neuer Fund katapultiert Whiskyfans in die wunderschöne Speyside. Mit dem GlenAllachie 2014/2024 hat sich der Druide hier ein Pedro Ximénez Sherry Hogshead einer der wenigen unabhängigen Whiskybrennereien Schottland gesichert. Der neunjährige Single Malt lässt Sherrywürze mit dunkler Schokolade, Rumrosinen und kräftig karamellisierter Crème brûlée verschmelzen und ist eine Hommage an die Künste der lebenden Master-Blender-Legende Billy Walker.

GlenAllachie 2014/2024 – First Fill PX Hogshead

Best Dram Speyside Single Malt Scotch Whisky



9 Jahre

Dest.: 04/11/2014

Abgef.: 22/07/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead

Fassnr.: 9900214

315 Flaschen

58,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes:



Nase: Auf eingelegte Rosinen und Zartbitterschokolade folgen Crème brûlée und Toffee, die gegen Ende zu gerösteter Walnuss übergehen.



Gaumen: Ein kräftiger Antritt mit Pedro-Ximénez-Würze, Zartbitterschokolade und Rumrosinen. Darauf folgt ein Hauch frischer dunkler Trauben sowie kräftig karamellisierte Crème brûlée. Zum Schluss leicht adstringierend.



Nachklang: Mittellang, mit feiner Pedro-Ximénez-Würze, etwas Zartbitterschokolade und dunklen Früchten.

Handwerkliches Preis-Highlight: ElsBurn The Harz aus regionalem Getreide

Der Harz ist nicht nur Standort des höchsten Gebirges Norddeutschlands, sondern seit 2002 auch Quelle für höchsten Single-Malt-Genuss. Dafür verantwortlich: die Hercynian Distilling Co. Von Hand, stets unverfälscht, mit traditionellen Methoden, langen Fermentationszeiten und großer Experimentierfreude produziert der Familienbetrieb eine beeindruckende Range an Hercynian Single Malt Whiskys.



Jetzt präsentiert die Brennerei einen neuen Standard, der ihre Ansprüche an die Whiskyherstellung mit einem fairen Preis vereint.



ElsBurn The Harz wird zu 100 Prozent aus regionaler Gerste destilliert. Durch die Reifung in First und Second Fill Sherry Hogsheads sowie einem geringen Anteil an First Fill Bourbon Barrels betont der Single Malt den Destilleriecharakter – und zwar noch stärker als bei The Journey oder der Distillery Edition.



Bei idealer Trinkstärke von 46% vol. entfaltet The Harz Noten von Aprikose, roten Beeren und tropischen Früchten mit Rosine, Malz und würziger Eiche sowie cremigen Noten von Vanille, Karamell und heller Schokolade.

ElsBurn The Harz

The Original Hercynian Single Malt Whisky



Herkunft: Deutschland, Harz

Fasstyp: First & Second Fill Sherry Hogsheads (87%), First Fill Bourbon Barrels (13%)

5.000 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt