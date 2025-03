Kommenden Montag feiert (nicht nur) die Whiskywelt den St. Patrick’s Day – und anlässlich dieses inoffiziellen Feiertags des irischen Whiskeys hat uns Kirsch Import drei Cocktailrezepte mit dem von ihnen importieren Dingle Single Malt aus dem gleichnamigen Ort an der irischen Westküste für Sie übermittelt. Viel Vergnügen bei Nachmixen und Genießen!

Echt irisch: Drei Cocktails für den St. Patrick’s Day

Stuhr, 14.03.2025 Am 17. März färbt der heilige St. Patrick die Welt in irisches Grün. An seinem Jahrestag wird zu Ehren des Nationalheiligen mit so manchem Whiskey angestoßen. Wie das auch einfach zu Hause in Cocktail-Form geht, zeigt die kleine Handwerksbrennerei Dingle aus dem Südwesten des Inselstaates.

Möglich, dass Irland in der Geschichte des Whiskyes die Nase ein wenig weiter vorn hat. Kommt darauf an, wen man fragt. Fest steht: Die Grüne Insel besitzt eine der ältesten Whiskey-Traditionen. Kein besserer Tag also als an Irlands höchstem Feiertag, um die blühende Irish-Whiskey-Kategorie hochleben zu lassen: Am St. Patrick’s Day, der jährlich am 17. März international gefeiert wird.

Wer war das eigentlich, dieser heilige Patrick? Der irische Bischof lebte im 5. Jahrhundert und gilt als erster christlicher Missionar Irlands. Es wird vermutet, dass der Nationalheilige und Schutzpatron derjenige war, der der irischen Bevölkerung das Destillieren von Alkohol beigebracht hat.

Irischer Whiskey ist daher selbsterklärend das Getränk der Wahl, um dem Anlass gerecht zu werden. Kombiniert mit nur wenigen weiteren leckeren Zutaten, ist der oft zugängliche und weiche Whiskey-Typ in Form von Cocktails besonders beliebt.

Einer, der sich hervorragend dafür eignet, ist der Dingle Single Malt von der gleichnamigen Halbinsel des Countys Kerry im Südwesten Irlands. In der 2012 eröffneten Brennerei wird der Single Malt durch und durch von Hand gemacht und dreifach in Pot Stills destilliert. Das Ergebnis ist aufgrund seiner Sanftheit, Reinheit und Aromatik weltweit beliebt und bietet die perfekte Basis für zahlreiche Cocktails, die bestimmt auch St. Patrick geschmeckt hätten.

Dingle Ginger & Lime

Zutaten:

3,5 cl Dingle Single Malt Ginger Beer

Angostura Bitters

Für die Garnitur: Limette

Zubereitung:

Dingle Single Malt in ein gekühltes Glas mit Eiswürfeln geben und mit Ginger Beer auffüllen. Ein paar Spritzer Angostura-Bitters hinzufügen und mit einer Limettenspalte garnieren.

Irischer Frühling

Zutaten:

3 cl Dingle Single Malt

1,5 cl Zuckersirup

1 cl frisch gepresster Limettensaft

4,5 cl Apfelsaft

5 frische Minzblätter

4 cl Ginger-Ale

Für die Garnitur: Minzzweig

Zubereitung:

Ein Longdrinkglas mit Eiswürfeln füllen und alle Zutaten hineingeben, dann mit einem Zweig Minze garnieren.

The Snug

Zutaten:

2,5 cl Dingle Single Malt

1 cl süßer Wermut

1 cl trockener Wermut

1 TL D.O.M. Benedictine

2 Dashes Angostura Bitters

Zubereitung:

Alle Zutaten mit Eis verrühren und in einen mit Eis gefüllten Tumbler abseihen. Mit einer Orangenzeste garnieren.