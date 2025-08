In diesem Jahr sucht Jack Daniel’s, wieder gemeinsam mit dem DJ Modul Kollektiv, die oder den besten Nachwuchs-DJ Österreichs. Zu gewinnen gibt es einen Auftritt als Support Act für einen internationalen DJ bei der exklusiven Jack Daniel‘s Klubnacht, besetzt mit vielen hochkarätigen internationalen DJ’s, in der Grazer TOP Location Postgarage. Die Teilnahmebedingungen sowie alle weiteren Infos finden Sie in der folgenden Presseaussendung, die wir von Jack Daniel’s Austria erhalten haben. Viel Erfolg!

Jack Daniel’s DJ Contest

Jack Daniel’s und Modul Kollektiv suchen Österreichs beste Newcomer

Wien/Werndorf, am 04.08.2025 – Alle Nachwuchs-DJs sollten ihre Turntables vorbereiten und sich aufwärmen: Denn Jack Daniel’s sucht gemeinsam mit dem international erfolgreichen DJ Modul Kollektiv den nächsten Banger. Bei diesem DJ Contest, der von 01.08 bis 17.08.2025 stattfindet, sucht die weltweit größte American Whiskey Brand die oder den besten Nachwuchs-DJ Österreichs. Zu gewinnen gibt es einen Auftritt als Support Act für einen internationalen DJ bei der exklusiven Jack Daniel‘s Klubnacht, besetzt mit vielen hochkarätigen internationalen DJ’s, in der Grazer TOP Location Postgarage.

Die heimische DJ-Szene macht in den Tiefen internationaler Clubs immer wieder von sich hören – mit überzeugenden Beats und starken Vibes. Acts aus Österreich genießen längst Weltruf. Einer, der es international bereits geschafft hat, ist Modul Kollektiv. Gemeinsam mit Jack Daniel’s bietet er jetzt den österreichischen Nachwuchs-DJs die Chance ihres Lebens: Einfach eigenen Mix posten und Voract eines internationalen Top-DJs werden.

„Mit dem Jack Daniel’s DJ Contest geben wir heimischen Nachwuchstalenten eine Bühne. Die österreichische Musikszene ist vielfältig, professionell und muss gehört werden. Deshalb fördern wir mit unserem Contest junge Acts und bieten ihnen die Chance, ganz groß rauszukommen“, so Clemens Hofmann, Brand Manager für Jack Daniel’s Österreich bei Liquid Spirits.

Der Weg zum Star – beim Jack Daniel‘s DJ Contest

Mitmachen ist ganz einfach:

Die Teilnehmer:innen recorden einen 30-minütigen Techno/House Mix und laden ihn auf ihrem YouTube Channel hoch. Den Link zu ihrem Mixtape posten die Nachwuchstalente als Kommentar unter dem offiziellen Contest-Post auf der Jack Daniel’s Austria Instagramseite: Link Die Posts mit den meisten Likes kommen auf die Shortlist, Modul Kollektiv und Jack Daniel’s suchen die drei besten Mixes aus. Beim Finale in derKlub in Graz stehen am 5. September 2025 die drei Finalist:innen live an den Turntables und überzeugen die Jury und das Publikum (Modul Kollektiv wird im Anschluss noch den Klub rocken). Die oder der Gewinner:in wird Support Act neben internationalen TOP-DJS bei der Jack Daniel‘s Klubnacht am 20.09.25 in Graz.

Und noch ein Tipp von Jack Daniel‘s: Mach‘s wie Jack, mach‘s laut.

Teilnahmebedingungen

Alle DJs, die über 18 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in Österreich haben, können ihren Mix einreichen. Minderjährige Personen sind vom Wettbewerb ausgeschlossen. Die eingereichten Videos dürfen keine politischen oder religiösen Symbole, Markenzeichen anderer alkoholischer Getränke, sexuelle, gewalttätige, diskriminierende oder verstörende Szenen beinhalten. Zudem müssen die Sets ohne jegliche KI-Unterstützung von den teilnehmenden Personen selbst erstellt werden. Der Jack Daniel‘s DJ Contest wird von Liquid Spirits GmbH, dem österreichischen Vertriebspartner von Jack Daniel’s Austria veranstaltet. Die Teilnahmebedingungen im Detail gibt es unter: https://legal.brown-forman.com/terms-and-conditions/at-jd-road-to-jack-dj-mix-t-cs-2025

AVISO: Einreichung Jack Daniel‘s DJ Contest

1. August bis 17. August 2025

Über Modul Kollektiv

Remixe mit Szenengrößen „Tube & Berger“ oder Veröffentlichungen auf den Toplabels KATERMUKKE Berlin, NERVOUS New York oder MTV Ibiza beschreiben das Producing Talent Modul Kollektiv. Zahlreiche Spotify Plays belegen die gefragten Eigenproduktionen des Künstlers. DJ-Performances auf Festivals wie Electric Love, Frequency oder Clubbings quer durch Europa und Asien (Ushuaia Ibiza, Rituals München, W Hotel Dubai, Queen Mykonos oder im La Mar Doha) zählen zu seinen Referenzen und runden das vielseitige Profil ab.

www.modulkollektiv.com, www.instagram.com/modulkollektiv, www.facebook.com/modulkollektiv

Über JACK DANIEL‘S®

Die JACK DANIEL‘S Distillery ist seit 1866 die älteste registrierte Destillerie der Vereinigten Staaten und wird im staatlichen Verzeichnis historischer Stätten der USA geführt. Der Tennessee Whiskey wird bis heute nach unverändertem Originalrezept in Lynchburg, Tennessee hergestellt. Nur die besten Zutaten – hochwertiges Getreide und pures Cave Spring Hollow Quellwasser– werden für die Herstellung verwendet. Die einzigartige Rezeptur vom Unternehmensgründer Jasper „Jack“ Newton Daniel sowie die Holzkohlefiltration verleihen JACK DANIEL‘S seinen unvergleichlich sanften, ausbalancierten Geschmack. Gelagert in handgemachten Fässern aus amerikanischer Weißeiche, entscheidet nicht die Zeit, sondern die Expertise des versierten Master Distillers Chris Fletcher, ob der Whiskey reif für die Abfüllung ist. Das in Österreich erhältliche Markenportfolio besteht aus JACK DANIEL’S Tennessee Whiskey Old No. 7, JACK DANIEL’S Gentleman Jack, JACK DANIEL’S Single Barrel Select und JACK DANIEL’S Tennessee Honey.

JACK DANIEL‘S ist Teil des Portfolios der Brown-Forman Corporation mit Firmensitz Louisville, Kentucky, USA. Vertrieb in Österreich: Liquid Spirits GmbH, Werndorf, Steiermark.

Nähere Infos unter https://jackdaniels.liquidspirits.at/

Tennessee Whiskey, 40% alc. by vol. Jack Daniel Distillery, Lynchburg, Tennessee. JACK DANIEL’S ist eine eingetragene Marke. © 2025 Jack Daniel’s. Alle Rechte vorbehalten.