Bei Österreichs ersten JACK DANIEL’S REMIXery sucht Jack Daniel’s gemeinsam mit dem DJ Modul Kollektiv in diesem Jahr die besten Producer-Newcomer:in des Landes. Aus dem international erfolgreichen Track „Awake“ von DJ Modul Kollektiv kreieren Teilnehmer:innen aus ganz Österreich einen Remix, der den eigenen Sound widerspiegelt. Alle DJs, die über 18 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in Österreich haben, können diese Eigeninterpretation auf der Jack Daniel’s Remixery Plattform www.jackdaniels.com/remixery von 7. März bis 7. Mai 2023 um 19:00 Uhr hochladen. Alle weiteren Infos finden Sie in der folgenden Presseaussendung, die wir von Jack Daniel’s Austria erhalten haben. Viel Erfolg!

JACK DANIEL’S REMIXery: Österreichweiter Producer-Contest für internationalen Plattenvertrag

Jack Daniel’s und DJ Modul Kollektiv suchen Österreichs beste Newcomer

Wien/Werndorf, am 07.03.2023 – Der weltweit größte American Whiskey Brand startet Österreichs erste JACK DANIEL’S REMIXery: Jack Daniel’s sucht gemeinsam mit dem international erfolgreichen DJ Modul Kollektiv in diesem Jahr die besten Producer-Newcomer:in des Landes und ruft zur Competition auf. Von 07.03.-07.05.23 können sich Producer bewerben, die Lust darauf haben so richtig durchzustarten und auf den großen Bühnen dieser Welt aufzulegen. Denn als Hauptpreis winkt ein Vertrag mit einem von DJ Modul Kollektiv ausgewähltem Plattenlabel sowie ein Gig mit dem Star-DJ Modul Kollektiv vor hunderten Musikfans.

REMIXery: Jack Daniel’s und DJ Modul Kollektiv suchen Österreichs beste Newcomer © Jack Daniel’s Austria

Von den bekennenden Jack Daniel‘s Fans, Rolling Stones über Frank Sinatra, der sich mit einer Flasche Jack Daniel‘s begraben lies: Jack Daniel’s und Musik gehören schon immer zusammen. Mit der Producer Competition Remixery möchte die renommierte Whiskey-Marke die österreichische Producer-Community fördern. „Die Jack Daniel’s Remixery gibt heimischen Talenten eine Plattform – sie können damit klar beweisen, dass wir Österreicher:innen Musik im Blut haben“, so Viktoria-Romana Kulmer, Brand Managerin für Jack Daniel’s Österreich bei Liquid Spirits, „Ganz unter unserem Motto ‚Create Your Own Labels And Peel Off The Rest – Make It Count‘ freuen wir uns über kreative und individuelle neue Sounds. Denn jeder Moment zählt!“

In drei Schritten zum eigenen Gig

Und so geht’s: Aus dem international erfolgreichen Track „Awake“ von DJ Modul Kollektiv kreieren Teilnehmer:innen aus ganz Österreich einen Remix, der den eigenen Sound widerspiegelt. “Thanks for sharing – we like it” oder “Yes love it – big one” – das sind die Reaktionen der bekannten DJs FIDELES (Afterlife) und MAXIM LANY (Armada) auf “Awake” von DJ Modul Kollektiv. Der neue Track findet aber nicht nur in der DJ-Szene gehör, er wurde bereits bei der Afterparty der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gespielt und gefeiert.

DJ Modul Kollektiv © Jack Daniel’s Austria

Alle DJs, die über 18 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in Österreich haben, können ihre Eigeninterpretation des Original Tracks Awake von DJ Modul Kollektiv auf der Jack Daniel’s Remixery Plattform www.jackdaniels.com/remixery von 7. März bis 7. Mai 2023 um 19:00 Uhr hochladen. Aus allen Einsendungen werden fünf Finalist:innen zum Jack Daniel’s Remixery Competition Day in Wien eingeladen. An diesem besonderen Tag wird DJ Modul Kollektiv gemeinsam mit den Finalist:innen an deren Remixes arbeiten, die sie nach dem Workshop vor der Jury, bestehend aus DJ Modul Kollektiv und zwei Szene-Juroren, vorstellen. Im Juni 2023 wird’s heiß: Die Gewinner:in erhält die Möglichkeit ihren Remix zum ersten Mal während eines Gigs von DJ Modul Kollektiv live on stage zu mixen. Von diesem Zeitpunkt an wird der geremixte Track auf allen gängigen Streaming-Plattformen zur Verfügung stehen. Die Gewinner:in darf sich neben dem Auftritt auch über einen Plattenvertrag mit einem von DJ Modul Kollektiv ausgewähltem Plattenlabel freuen.

AVISO: Einreichung

07. März bis 07. Mai 2023 bis 19:00 Uhr

www.jackdaniels.com/remixery

Über DJ Modul Kollektiv

Remixe mit Szenengrößen „Tube & Berger“ oder Veröffentlichungen auf den Toplabels KATERMUKKE Berlin, NERVOUS New York oder MTV Ibiza beschreiben das „Producing Talent“ Modul Kollektiv. Zahlreiche Spotify plays belegen die gefragten Eigenproduktionen des Künstlers. DJ Performances auf Festivals wie Electric Love, Frequency, Urban Art Form, Sonne Mond Sterne oder Clubgigs quer durch Europa zählen zu seinen Referenzen und runden das vielseitige Profil ab.

www.modulkollektiv.com, www.instagram.com/modulkollektiv, www.facebook.com/modulkollektiv

Über JACK DANIEL‘S®

Die JACK DANIEL‘S Distillery ist seit 1866 die älteste registrierte Destillerie der Vereinigten Staaten und wird im staatlichen Verzeichnis historischer Stätten der USA geführt. Der Tennessee Whiskey wird bis heute nach unverändertem Originalrezept in Lynchburg, Tennessee hergestellt. Nur die besten Zutaten – hochwertiges Getreide und pures Cave Spring Hollow Quellwasser– werden für die Herstellung verwendet. Die einzigartige Rezeptur vom Unternehmensgründer Jasper „Jack“ Newton Daniel sowie die Holzkohlefiltration verleihen JACK DANIEL‘S seinen unvergleichlich sanften, ausbalancierten Geschmack. Gelagert in handgemachten Fässern aus amerikanischer Weißeiche, entscheidet nicht die Zeit, sondern die Expertise des versierten Master Distillers Chris Fletcher, ob der Whiskey reif für die Abfüllung ist. Das in Österreich erhältliche Markenportfolio besteht aus JACK DANIEL’S Old No. 7, JACK DANIEL’S Gentleman Jack, JACK DANIEL’S Single Barrel Select und JACK DANIEL’S Tennessee Honey.

JACK DANIEL‘S ist Teil des Portfolios der Brown-Forman Corporation mit Firmensitz Louisville, Kentucky, USA. Vertrieb in Österreich: Liquid Spirits GmbH, Werndorf, Steiermark.

Nähere Infos unter www.jackdaniels.com