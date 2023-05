Beim österreichweiten Producer-Contest JACK DANIEL’S REMIXery ist Halbzeit (wir stellten Ihnen diesen Wettbewerb im März vor.)!

Die fünf Finalisten stellen sich und ihren für den Wettbewerb gemixten Track am 8 Juni in Wien einer Fachjury vor. Wer im Finale steht, wer die Jury ist, und wie es für die Gewinnenden weitergeht; Das Alles steht in der Presseausendung, die wir von Jack Daniel’s Austria erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Jack Daniel’s Remixery: Halbzeit beim österreichischen Musik-Contest

Finalisten: Diese Top 5 machen das Rennen

Wien/Werndorf, am 30.05.2023 – Der weltweit berühmte Whiskey-Hersteller Jack Daniel’s startete im März gemeinsam mit dem österreichischen Star-DJ Modul Kollektiv eine nationale Producer-Challenge: Die Jack Daniel’s Remixery suchte junge Musik- Talente, die sich als DJ einen Namen machen möchten. Unter Dutzenden Bewerbungen konnten sich fünf Finalisten – Benjamin Bassey aus Wien, Raphael Glück, Michael Ubillus sowie Marc Pindeus aus Oberösterreich und Maximilian Kopp aus Tirol – durchsetzen. Sie stellen in der Finalrunde am 08.Juni ihren, exklusiv für den Wettbewerb gemixten Track, einer Fachjury vor. Dem Sieger winkt ein Plattenvertrag mit dem renommierten Plattenlabel ZEHN Records von Tube & Berger sowie ein Release Gig in der Pratersauna am 30. Juni 2023.

Seit jeher ist Jack Daniel’s ein wichtiger Bestandteil der Musikszene. Vom legendären Jack Daniel’s Club in Nashville bis hin zu den Bühnen der größten Festivals weltweit – der Whiskey hat seinen Platz in der Musikwelt gefunden. Heuer startet der Whiskey-Hersteller gemeinsam mit dem heimischen DJ Modul Kollektiv seinen österreichweiten Producer-Wettbewerb, der junge DJs zum Neukreieren einlädt. Aus zahlreichen Einsendungen stehen nun die Finalisten fest.

DJ Modul Kollektiv © Jack Daniel’s Austria

Zahlreiche Einreichungen aus ganz Österreich

Aus dem international erfolgreichen Track „Awake“ von DJ Modul Kollektiv kreierten Teilnehmer:innen aus ganz Österreich einen Remix, der den eigenen Sound widerspiegelt. Alle DJs, die über 18 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in Österreich haben, konnten ihre Interpretation des Original Tracks „Awake“ einreichen. Aus allen Einsendungen wurden nun die fünf Finalisten gewählt. Die DJs Benjamin Bassey aus Wien, Raphael Glück, Michael Ubillus sowie Marc Pindeus aus Oberösterreich und Maximilian Kopp aus Tirol konnten sich aus den Dutzenden Bewerbungen durchsetzen und überzeugten die Fachjury. „Wir sind begeistert von den außergewöhnlichen Ergebnissen. Die eingereichten Tracks waren allesamt sehr gut“, kommentiert DJ Modul Kollektiv und Juror, „Man kann tatsächlich raushören, dass in die Remixe viel Leidenschaft und Zeit investiert wurde. Ebenso ist die Reife der Remixe spürbar – wie die Vollkommenheit eines guten Gläschens Jack Daniel’s Whiskeys.“

Finale, oh oh!

Für die fünf Finalisten geht es am 08.06. in der Wiener Istros Bar in die letzte Runde: Sie stellen ihren Track live der Jury bestehend aus Tube & Berger und DJ Modul Kollektiv sowie Brand Manager Jack Daniels Viktoria-Romana Kulmer vor. Im Anschluss entscheidet sich, wer den Contest gewonnen hat, einen Plattenvertrag mit Zehn Records erhält sowie am 30. Juni 2023 seinen Track in der Wiener Pratersauna im Beisein von zahlreichen Musik-Fans das erste Mal performen darf.

REMIXery Jack Daniel’s und DJ Modul Kollektiv suchen Österreichs beste Newcomer © Jack Daniel’s Austria

30. Juni Release Party in der Pratersauna, 07. Juni Pre Party

Da das Beste bekanntlich zum Schluss kommt, folgt am Ende des Bewerbs eine große Release Party. Wer den Gewinner-Track live erleben möchte, hat am 30. Juni in der Wiener Pratersauna die Chance. Der Sieger der Challenge wird nämlich gemeinsam mit Modul Kollektiv an diesem Abend live on stage performen. Für alle, die nicht so lange warten wollen, noch ein Event-Tipp: Jack Daniel’s lädt zur offiziellen Jack Daniel’s Remixery Pre Party am 07. Juni in der Pratersauna. Vor Ort findet das Warmup zum großen Finale statt, bei dem keine geringeren als Tube & Berger sowie DJ Modul Kollektiv die Tanzfläche zum Kochen bringen.

Von den Rolling Stones bis Frank Sinatra

Von den bekennenden Jack Daniel’s Fans und Musiklegenden Rolling Stones über Frank Sinatra, der sich mit einer Flasche Jack Daniel‘s begraben lies, bis hin zum legendären Jack Daniel’s Club in Nashville – Jack Daniel’s und Musik gehören zusammen. „Um diese Verbindung weiter zu stärken und Österreichs Produzent:innen von morgen zu unterstützen, hat Jack Daniel’s Austria den Remixery Contest ins Leben gerufen,“ erklärt Kulmer, „mutigen und unabhängigen kreativen Talenten wird damit eine Plattform geboten, um ihre Musikalität unter Beweis zu stellen und sie in ihren Entwicklungen zu unterstützen. Ganz nach dem Motto ‚Make your own labels, peel off the rest!‘ wird der Raum für die individuelle Entfaltung und Experimentierfreude geschaffen. Denn was verbindet mehr als gute Musik und ein kühler Jack Daniel’s & Cola in guter Gesellschaft?“ Die Aktion möchte genau diese Momente der Gemeinschaft und Freiheit feiern und ermutigt jeden dazu, die besten Augenblicke des Lebens zu nutzen und zu genießen – ob auf der Bühne oder einfach in entspannter Atmosphäre zuhause. Letzter Ausruf. MAKE IT COUNT!

AVISO:

Jack Daniel’s Remixery Pre Party

7. Juni 2023 – Pratersauna Wien

Waldsteingartenstraße 135, 1020 Wien

Jack Daniel’s Remixery Release Party

30. Juni 2023 – Pratersauna Wien

Waldsteingartenstraße 135, 1020 Wien