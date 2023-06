Die Jury hat entschieden, und die Gewinner des Jack Daniel’s Remixery stehen fest. Jack Daniel’s und DJ Modul Kollektiv suchten Österreichs besten Producer-Newcomer:in. Und Michael Ubillus aus Oberösterreich und Maximilian Kopp aus Tirol konnten mit ihren eingereichten Tracks die Jury, bestehend aus DJ Modul Kollektiv, Tube & Berger sowie der Brand Managerin von Jack Daniel’s, Viktoria-Romana Kulmer, überzeugen.

Alle weiteren Informationen hierzu, und wann und wo die Release Party stattfindet, finden Sie in der Presseaussendung von Jack Daniel’s Austria:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Jack Daniel’s Remixery: Die Jury hat entschieden

Die Gewinner stehen fest: Diese Newcomer-DJs konnten im Wettbewerb überzeugen

Wien/Werndorf/Linz/Schwarz, am 26.06.2023 – Die DJs Michael Ubillus aus Oberösterreich und Maximilian Kopp aus Tirol konnten sich gegen zahlreiche Mitbewerber im nationalen Contest durchsetzen. In der Final-Runde Anfang Juni stellten die Top 5-Finalisten der Jury ihre Remixes vor. Die beiden Sieger werden nun bei dem Label ZEHN Records von Tube & Berger unter Vertrag genommen. Bei der Release Party am 30. Juni können Musik-Begeisterte die Gewinner-Tracks live in der Pratersauna erleben. Gemeinsam mit Modul Kollektiv werden die Sieger der Remixery für gute Stimmung auf der Tanzfläche sorgen.

Die Jury der Jack Daniel’s Remixery – Tube & Berger sowie DJ Modul Kollektiv

© Jack Daniel’s Austria

Der weltbekannte Whiskey-Hersteller Jack Daniel’s startete heuer zum ersten Mal gemeinsam mit DJ Modul Kollektiv einen nationalen Producer-Contest. Zahlreiche Nachwuchs-DJs aus ganz Österreich konnten bei der Jack Daniel’s Remixery ihre Remixes einreichen. Aus dem international erfolgreichen Track „Awake“ vom österreichischen Star-DJ Modul Kollektiv entstanden dutzende Neuinterpretationen.

„Es war spannend die unterschiedlichen Tracks zu hören. Jeder Teilnehmer hat seine ganz persönliche Version aus dem Original Track gemacht und bei jedem einzelnen konnte man heraushören, wie viel Mühe und Zeit in dem Remix steckt“, erzählt Juror DJ Modul Kollektiv.

And the winner is…

Nach dem Finale am 08. Juni in der Wiener Instros Bar stehen nun die beiden glorreichen Sieger der Challenge fest. Michael Ubillus aus Oberösterreich und Maximilian Kopp aus Tirol konnten mit ihren eingereichten Tracks die Jury, bestehend aus DJ Modul Kollektiv, Tube & Berger sowie der Brand Managerin von Jack Daniel’s, Viktoria-Romana Kulmer, überzeugen.

Gewinner Michael beim Präsentieren seines Remixes

© Jack Daniel’s Austria

„Die beiden Gewinner-Tracks sind wirklich herausgestochen. Michael Ubillus und Maximilian Kopp haben auf sehr hohem Niveau gearbeitet und wir gratulieren den beiden sehr herzlich zum Gewinn“, sagt Viktoria-Romana Kulmer. Den beiden Gewinnern winkt nun ein Plattenvertrag mit ZEHN Records, dem Label von Tube & Berger, sowie ein Live-Gig auf der Release Party in der Pratersauna.

Gewinner Michael beim Präsentieren seines Remixes

© Jack Daniel’s Austria

„Die Jack Daniel’s Remixery zu gewinnen, ist eine Riesen-Chance für mich. Die Konkurrenz war nicht zu unterschätzen und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich die Jury überzeugen konnte“, jubelt Michael Ubillus aus Linz.

Jack Daniel’s Remixery – Die Gewinner stehen fest; vlnr. Tube, Maximilian Kopp, DJ Modul kollektiv, Michael Ubillus, Berger

© Jack Daniel’s Austria

„Dass Jack Daniel’s junge Musiker in diesem Ausmaß fördert und ich ein Teil davon sein durfte, war schon außergewöhnlich. Diesen Bewerb auch noch zu gewinnen, ist ein Traum“, freut sich auch Maximilian Kopp aus dem Zillertal.

30. Juni Release Party in der Pratersauna

Wer nun gespannt auf die Gewinner-Tracks ist, hat am 30. Juni die Gelegenheit, die beiden Gewinner des Contests live in der Pratersauna zu erleben. Gemeinsam mit dem österreichischen Star-DJ Modul Kollektiv bringen sie die Tanzfläche zum Beben. Im Fokus des Abends und der gesamten Aktion steht doch schlussendlich: Make it count! Feiern wir die Gemeinschaft und genießen die schönen Augenblicke des Lebens.

AVISO:

Jack Daniel’s Remixery Release Party

30. Juni 2023 – Pratersauna Wien

Waldsteingartenstraße 135, 1020 Wien