The Macallan und Grupo Estévez geben Partnerschaft bekannt

Die Speyside-Destillerie The Macallan und der Sherry-Hersteller Bodegas Grupo Estévez, S.L. geben ihre geben ihre Partnerschaft im Rahmen eines Joint Ventures bekannt. Die zur Edrington Group gehörende Brennerei sichert sich so die Versorgung mit erstklassigen sherry seasoned Eichenfässern, die sie für ihre Single Malts benötigt.

Igor Boyadjian, Geschäftsführer von The Macallan:

“Our partnership with Grupo Estévez builds on The Macallan’s long-standing, deep relationship with the Jerez community and with our wide range of valued suppliers in the Sherry industry that have always played a critical role in the quality of our exceptional Scotch Whisky.“