TTB-Neuheiten: Springbank, Longmorn, Glen Keith und Miltonduff

Eine Reihe Etiketten möglicher neuer Abfüllungen sind in der us-amerikanischen TTB-Datenbank aufgetaucht. Und es nicht deutlich zu erkennen, ob es sich um Abfüllungen mit einem Label speziell für den dortigen Markt handelt, ob sie ausschließlich für US-Markt vorgesehen sind, oder ob wir diese Bottlings auch hier erwarten dürfen.

Zuerst die Brennerei Springbank, sie ist mit zwei neuen Labeln dort vertreten, Springbank 25 yo und Springbank 30 yo. Möglicherweise handelt es sich hier um Wiedereinführung von Abfüllungen, die vor längerem bereits schon einmal erschienen. Würden diese Beiden zur Springbank Countdown Collection series (wir berichteten) gehören, hätten sie wahrscheinlich andere Label, denn diese sehen so und so aus:

Von der Destillerie Longmorn, die sich im Besitz von Pernod Ricard befindet, tauchen zwei Etiketten auf, die ein jährliches Erscheinen vermuten lassen: Longmorn 18 yo und Longmorn 22 yo, beide als Small Batch gekennzeichnet und als 2023 Annual Release, hier sowie hier sind die Label:

Aus dem Hause Chivas Brothers, ebenfalls zu Pernod Ricard gehörend, kommen die Etiketten der Brennereien Glen Keith und Miltonduff, und die in ihrer Gestaltung sehr ähnlich sind. Glen Keith mit einer Vintage Edtion 1990 und einem 31 yo, Miltonduff ebenfalls mit Vintage Edtion, allerdings von 1991. Ihre Etiketten sehen so, so und so aus: