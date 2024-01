The Macallan kündigt Tales of The Macallan Volume II an

The Macallan Distillery kann in diesem Jahr ihr 200-jähriges Bestehen als lizenzierte Whisky-Brennerei feiern. Zu diesem Jubiläum stellt die Brennerei ihr vom renommierten bildenden Künstler Alex Trochut entworfene Jubiläumslogo vor (Sie finden dies am Ende unseres Posts), und kündigt die Veröffentlichung von Tales of The Macallan Volume II an.

Diese Abfüllung wurde zu Ehren des Lebens und der Zeiten von Alexander Reid, dem Gründer der Brennerei, kreiert. Hierfür wählte Euan Kennedy, lead whisky maker bei The Macallan, 1949 destillierte Malts aus. Tales of The Macallan Volume II beschreibt er in einem Statement so:

“Displaying beautiful tones of bronzed oak, and subtle red hues that reflect the original meaning of Alexander Reid’s surname in Scots–The Red One–this rare and unique single malt whisky possesses an incredible complexity achieved through age and patient maturation,” “Enjoying a lingering smokiness redolent of whiskies of Alexander’s time, it is a fitting tribute to his living legacy as we celebrate our 200th anniversary year.”

Auch wenn The Macallan heute keinen rauchigen Whisky herstellt, wurder in den 1940er Jahren zumindest etwas Torfmalz verwendet. Dies erklärt dann auch die Rauchigkeit bei dieser Abfüllung. Die offiziellen Tasting Notes zu Tales of The Macallan Volume II:

Aromas of rich forest fruits, aromatic woodsmoke, antique oak and mixed spice fill the nose, alongside vanilla bean and subtle herbal notes. Black cherries, plum jam, dark chocolate orange and ginger sponge flavours on the palate, with hints of cloves, woodsmoke and loose tea leaves leading into a long, sweet and smoky finish.

Tales of The Macallan Volume II erschient, mit 44,8 % abgefüllt, in einer handgefertigten Lalique-Kristallkaraffe. Die Abfüllung begleitet ein 800-seitiger Almanach, der von den Londoner Buchbindern Shepherds, Sangorski & Sutcliffe and Zaehnsdorf gestaltet wurde. Jedes Kapitel erzählt die Geschichte des Gründers Alexander Reid, die durch Kunstwerke des Illustrators Andrew Davidson ergänzt wird. Insgesamt werden 344 Flaschen verfügbar sein, diese sind im Macallan Estate, in den Macallan-Boutiquen und im Fachhandel dann erhältlich. Zusätzlich können Interessierte auch eine E-Mail an ClientServices@TheMacallan.com senden, oder sich auf der Website von The Macallan registrieren, um dann mehr über Tales of The Macallan Volume II und das exakte Erscheinungsdatum zu erfahren. Der Verkaufspreis ist hier allerdings nicht zu erfahren. Auf Robb Report gibt Jonah Flicker diesen mit 89.000 US-Dollar an, was etwas mehr als 80.000 € wären.