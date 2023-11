The Macallan enthüllt „Amber Meadow“ in Wien

Gestern Abend präsentierte The Macallan die dritte Edition der Harmony Collection in den Räumlichkeiten des Clubs Praterstrasse. Gleichzeitig wurde mit dem Spirituosenexperte Markus Braun erstmals ein österreichischer Markenbotschafter vorgestellt.

In Österreich sind ab sofort 700 limitierte Flaschen The Macallan The Harmony Collection 3 – Amber Meadow im ausgesuchten Spirituosenfachhandel und in ausgewählten Bars zu einem UVP von € 149,- erhältlich.

Mehr zur gestrigen Präsentation dieser Abfüllung in Wien, zu The Macallan The Harmony Collection 3 – Amber Meadow und zum neuen offiziellen österreichischen Markenbotschafter von The Macallan, Markus Braun, erfahren Sie in der nun folgenden Presseaussendung:

The Macallan enthüllt „Amber Meadow“ und begrüßt Markus Braun als österreichischen Markenbotschafter

Wien, 29. November 2023 – Natürliche Eleganz trifft österreichischen Charme: The Macallan Whisky präsentiert mit Amber Meadow die mittlerweile dritte Edition der Harmony Collection und stellt gleichzeitig mit dem Spirituosenexperten Markus Braun erstmals einen österreichischen Markenbotschafter vor. Bei der gemeinsamen Präsentation am Dienstagabend holte man die Natur und Wiesen Schottlands mit einer Live-Contemporary-Dance Performance visuell und akustisch in die Räumlichkeiten des Clubs Praterstrasse, gefolgt von einer Verkostung der neuen Limited Edition. Top Spirit CEO Florian Czink begrüßte dabei Markus Braun als wichtiges neues Mitglied bei der Mission, die Luxus-Whiskymarke The Macallan im heimischen High-End-Bereich weiter zu stärken.

The Harmony Collection 3 – Amber Meadow

Neugier, Respekt und Bewunderung für die Natur sind jene Werte, die bei der Produktion der The Macallan Harmony Collection 3 Amber Meadow im Vordergrund standen. Für die neueste Edition der Reihe kooperierte The Macallan mit Stella und Mary McCartney, um der Schönheit der Natur ein in Flaschen abgefülltes Denkmal zu setzen. Die Liebe zu der schottischen Naturlandschaft und ihren prächtigen Wiesen galten den McCartney-Schwestern dabei vorrangig als Inspiration. Sowohl das Design wie auch der Name der Edition sprechen dafür, mit der Verpackung geht The Macallan sogar noch einen Schritt weiter: Der Flaschenkarton sowie die Etiketten wurden aus Wiesenschnittgut hergestellt. Die Verpackung zeigt zudem Fotografien von The Macallan Estate, die von Mary McCartney aufgenommen wurden. Bei der Präsentation in Wien wurde die Enthüllung der Flasche von einer Contemporary-Dance Performance, die von Frühlingserwachen bis hin zur goldenen Herbstsonne eine wachsende Wiese dargestellt hat, künstlerisch begleitet. Den Soundtrack lieferten dabei die aufstrebenden Ambient Artists Sven Laux und Logic Moon aus Berlin bzw. Mainz.

Markus Braun als neuer Markenbotschafter vorgestellt

Im Rahmen der Österreich-Präsentation von Amber Meadow wurde der renommierte Spirituosenexperte Markus Braun als offizieller österreichischer Markenbotschafter von The Macallan vorgestellt. Mit seiner langjährigen Leidenschaft für Spirituosen wird er eine entscheidende Rolle dabei spielen, die Präsenz von The Macallan auf dem österreichischen Markt weiter zu festigen. Seine Vorstellung markiert einen bedeutenden Meilenstein in der strategischen Ausrichtung von The Macallan, den heimischen High-End-Bereich zu stärken und eine noch tiefere Verbindung zu den österreichischen Liebhaber:innen von Luxus-Whiskys aufzubauen.

Florian Czink, CEO Top Spirit und Vertriebsdirektor für den Bereich Gastronomie:

„Der österreichische Markt für Premium-Spirituosen, insbesondere Whiskys, wächst seit Jahren stetig. Unser langjähriger Partner Edrington hat diesen Trend ebenfalls erkannt und setzt nun einen verstärkten Fokus auf unser Land bzw. unsere Hauptstadt. Gemeinsam mit der Unterstützung von Markus Braun ist es nun unser Ziel, die Position von The Macallan im heimischen High-End-Bereich auszubauen.“

Markus Braun, Markenbotschafter von The Macallan in Österreich:

„Es erfüllt mich mit Freude, als Bindeglied zwischen Edrington und Top Spirit eine der weltweit renommiertesten Luxus-Whiskymarken hierzulande zu stärken. Gemeinsam mit Top Spirit werden wir die Marke sichtbarer machen. Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung und darauf, die ersten Aktivitäten umzusetzen.“

Verkostungsnotizen: The Macallan Harmony Collection Amber Meadow

FARBE: Sommerabend

AROMA: Reichhaltige Orange und Zitrone, Geißblatt, Vanille, Kokosnuss und reife Gerstenfelder

GAUMEN: Eiche, Zitrone, Melone, Scones, Mandeln und grüner Tee

NACHKLANG: Lang anhaltend mit süßen Noten, komplex

ALKOHOLGEHALT: 44,2 % Vol.

Hintergrund: The Macallan Harmony Collection Amber Meadow

Auch das Whisky Mastery Team hat sich bei der Herstellung von Amber Meadow auf die Natur bezogen. So sagt Steven Bremner, Whisky Maker The Macallan: „Bei Amber Meadow gibt es so viel zu entdecken. Er ist ein Single Malt, der an warme Wiesen und reife Gerstenfelder erinnert, mit einem reichen, nach Zitrusfrüchten duftenden Abgang. Die zu 100 % natürliche Sommerabendfarbe, die aus unseren außergewöhnlichen, mit Sherry gereiften Eichen- und Bourbonfässern stammt, spiegelt die Reichhaltigkeit des Geschmacks wider, der uns erwartet. In der Nase werden frische Zitrusfrüchte und Geißblatt durch Anklänge von Vanille, Kokosnuss und reifen Gerstenfeldern ergänzt. Bei der Verkostung treten Noten von Eiche, Zitrone und Melone in den Vordergrund, begleitet von Aromen von klassischem Gebäck und Mandeln mit grünem Tee, bevor er in einen reichen und süßen langen Abgang übergeht.“

Über The Macallan

The Macallan wurde 1824 gegründet und ist weltweit für seine exquisiten Single Malts bekannt. Ihre außergewöhnliche Qualität und ihr markanter Charakter zeugen von The Macallans konsequentem Streben nach Perfektion, für die das Unternehmen seit der Gründung durch Alexander Reid auf einem Hügel über dem Fluss Spey im Nordosten Schottlands, hohes Ansehen genießt. 2018 schlug The Macallan mit der Eröffnung seiner preisgekrönten Destillerie ein neues Kapitel in seiner Geschichte auf. Das von international renommierten Architekten im Sinne der Nachhaltigkeit entworfene Gebäude orientiert sich an den alten schottischen Hügeln der Umgebung. Das Gebäude befindet sich in der Nähe des Easter Elchies House, eines im Jahr 1700 errichteten stattlichen Herrenhauses, das die geistige Heimat und das pulsierende Zentrum des prachtvollen Anwesens ist.

Über Top Spirit:

Top Spirit ist eine 100 % Vertriebstochter der Schlumberger Wein- und Sektkellerei. Die 180-jährige Tradition und Kompetenz des Hauses Schlumberger als traditionsreichste Sektkellerei Österreichs, spiegelt sich auch in den Aktivitäten und in dem umfassenden Premium-Portfolio von Top Spirit wider. So finden sich zahlreiche Kategorie-Marktführer im exklusiven Sortiment der bedeutendsten Sekt-, Spirituosen- und Weinvertriebsorganisation Österreichs. Die speziell auf den österreichischen Markt ausgerichtete Vertriebsgesellschaft Top Spirit steht für Top-Marken, Top-Kompetenz und Top-Service im gesamten Getränkebereich. Der mit rund 16 % bzw. 21 % Marktanteil klare Marktführer in den Kategorien Spirituosen bzw. Schaumwein bietet ein umfassendes Service für die Kunden der Gastronomie und des Handels. Langjährige Erfahrung, motivierte und geschulte Mitarbeiter sowie ein breites Produktportfolio machen Top Spirit zum Kompetenz-Partner Nummer 1, der den Kunden alles aus einer Hand anbieten.

Top Spirit tritt für die verantwortungsvolle Vermarktung von Spirituosen und für den verantwortungsvollen Genuss von alkoholischen Getränken ab 18 Jahren ein.

www.verantwortungsvoll.at