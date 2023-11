Neue Abfüllungen von Dalgety bei Whiskymax

Whiskymax bringt als Importeur die neuen Abfüllungen von Dalgety, einer Marke von Hannah Whisky Merchants Ltd., in den deutschen Fachhandel. Die genauen Daten und Informationen zu diesem limitierten Small Batch Trio finden Sie im nachstehenden Text:

Die neuen Abfüllungen von Dalgety

Diese Whiskys sind eine Hommage an Dalgety Bay, die Heimat von Hannah Whisky Merchants.

Direktor Gregor Hannah und Markenbotschafter Paul Mckendrick wählen sorgfältig von Hand Fässer aus ihrem umfangreichen Portfolio aus, um diesen einzigartigen und harmonischen Small-Batch-Single-Malt-Whisky herzustellen.

Glen Mory 2011

Destilliert am 5. Juli 2011

Abgefüllt am 25. September 2023

52,2 % Vol.; Refill Hogsheads

Anzahl der Flaschen 683

Ein klassisches Beispiel für diesen Elgin-Klassiker und einer der am meisten unterschätzten Whiskys auf dem Markt (unserer Meinung nach). Dieser Whisky reifte 12 Jahre lang in zwei Refill-Hogsheads, wodurch die weiche und sanfte, vanillige und honigartige Natur dieser Marke zum Vorschein kam. Vor der Abfüllung in Flaschen mit einem Alkoholgehalt von 52,5 % wurden die beiden Fässer zusammengeführt und einige Monate in einem Fass vermählt.

Die Verkostung ergab: Pekannuss, Honig, Karamellwaffel, weiße Trauben, schwarzer Pfeffer und Walnuss.

Glen Spey 2013

Destilliert am 4. April 2013

Abgefüllt am 3. Oktober 2023

50,2% Vol.; Super Porto Douro River Barrique & 2nd Fill Ruby Port Barrique

Anzahl der Flaschen 686

Eine der kleineren Destillerien von Diageo, die aber für ihre Blends ebenso wichtig ist wie alle anderen. Hier wird in aller Stille ein nussiger und öliger New Make destilliert, der perfekt ist, wenn er mit den richtigen Finishing-Fässern gepaart wird, und für diese Ausgabe haben wir ein Paar Ex-Port-Fässer ausgewählt. Eines der Fässer ist ein nachgefülltes Ex-Ruby-Fass, das andere ist ein Barrique, das mit einem erstklassigen „Super Porto“-Wein aus dem Douro-Tal gereift wurde. Durch die Kombination dieser Fässer, die für eine angemessene Zeit miteinander vermählt wurden, werden die fruchtigen und würzigen Noten des Brennerei-Charakters und der Einfluss des zweiten Fasses wunderbar ausgeglichen.

Die Verkostung ergab: rotes Beerenkompott, Gewürzkekse, Nelken, Zimt, türkische Köstlichkeit und Schwarzwälder Kirschtorte.

Linkwood 2013

Destilliert am 18. Januar 2013

Abgefüllt am 20. September 2023

51,1% Vol.; 1st Fill Oloroso and 2nd Fill

Oloroso Anzahl der Flaschen 551

Zurück nach Elgin für die letzte Ausgabe dieser Dalgety-Veröffentlichung und zu einem anderen klassischen Speyside-Stil, der von Blendern verehrt wird. Diesmal wurde die Spirituose in Ex-Foloroso-Fässern gefinished, bei denen es uns wieder einmal auf Ausgewogenheit ankommt. Um diese Ausgewogenheit zu erreichen, haben wir einige Ex-Olorso-Hogsheads gepaart, ein First-Fill- und ein Refill-Fass, so dass der blumig-fruchtige Charakter der Destillerie durchscheint, aber auch einige wunderbare Noten von Trockenfrüchten, Nüssen und Gewürzen hinzukommen, die ihn ergänzen.

Die Verkostung ergab: Ahorn-Pekannuss, Trockenfrüchte, Datteln, Ingwergebäck mit Sternanis.

