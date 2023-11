Streik bei Chivas Brothers im Dezember

Nachdem vor kanpp zwei Wochen über 90 % ihrer Mitglieder in der Tarif-Auseinandersetzung mit Chivas Brothers für Streikmaßnahmen ausgesprochen haben (wir berichteten), bestätigt die Gewerkschaft Unite jetzt diese Maßnahmen:

Die Streiks finden vom 11. bis 14. Dezember statt und werden eine Reihe von 24-Stunden-Stillständen in verschiedenen Einrichtungen von Chivas Brothers nach sich ziehen. Darüber hinaus gilt ab dem 11. Dezember ein Verbot von Überstunden und kurzfristigen Einsätzen.

Chivas Brothers beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiter in Schottland, unter anderem in der Abfüllanlage von Kilmalid in Dumbarton, der Strathclyde Grain Distillery, der Glenlivet Distillery und anderen Standorten und Brennereien in der Speyside, Clydebank und Ayrshire. In den Tarifverhandlungen bot das Unternehmen eine Gehaltserhöhung von 6,4 Prozent an. Dies war den Gewerkschaften angesichts der sehr guten Umsatz- und Gewinnzahlen von Chivas Brothers deutlich zu wenig (wir berichteten).