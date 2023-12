Chivas Brothers einigt sich mit Beschäftigten – Streiks abgeblasen

Den Lohnkampf zwischen den Gewerkschaften und Chivas Brothers in Schottland haben wir ja ausführlich verfolgt – zuletzt berichteten wir von einem neuen Angebot des Unternehmens, über das die Beschäftigten abstimmen wollten.

Nun hat man sich auf folgende Rahmenbedingungen geeinigt: Im ersten Jahr erhalten die Arbeiter und Angestellten eine Lohnerhöhung von 6,4% und eine Einmalzahlung von 500 Pfund. Im darauffolgenden Jahr werden die Löhne um die durchschnittliche Inflation zwischen August 2023 und Juli 2024 erhöht.

Mit dieser Einigung sind alle weiteren geplanten Streiks der Gewerkschaften abgeblasen. Dazu ein Kommentar von Sharon Graham von der Gewerkschaft Unite:

“It was only down to the fact that our 500-strong membership at Chivas Brothers were prepared to fight and take strike action that the company came back to the negotiating table. The pay deal is another example of Unite delivering better jobs, pay and conditions for its members.”