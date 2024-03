Chivas Brothers eröffnet The Vault

Nach Eröffnung ihres Gästehauses Linn House (wir berichteten) erweitert Chivas Brothers mit The Vault ihr Luxus-Angebot. Rund um diesen neu eröffneten Raum auf dem Gelände der Strathisla Distillery bietet Chivas den Gästen ein maßgeschneidertes Verkostungserlebnis, wie es bei Whisky Intelligence heißt. Dieses beginnt mit einer privaten Führung durch die 1786 gegründeten Brennerei Strathisla. Anschließend folgt ein Rundgang durch das Archiv und die Geschichte von Chivas Brothers. Fortgesetzt wird die multisensorische Reise unter der Leitung eines Expertenteams von Chivas Brothers in der Whisky-Bibliothek von The Vault. Hier können die Gäste aus 240 exklusiven Proben, darunter lang gereifte Whiskys und einmalige Raritäten, ihre Auswahl treffen, um anschließend dann in den Räumen von The Vault diese zu genießen.

The Vault selbst beherbergt 14 Fässer, ausgesucht und handverlesenen von Chivas Blending Expert Sandy Hyslop und Chivas Cask Expert Kevin Balmforth. Diese beinhalten unter anderem Single Malt von The Glenlivet, die letzten verbliebenen Whiskys aus der inzwischen geschlossenen Caperdonich Destillerie oder auch außergewöhnliche Blended Scotch von Royal Salute. Wer eines dieser Fässer erwerben möchte, wird von einem Chivas Brothers Experten durch eine Reihe von Verkostungen geführt, um so das perfekte Fass für diesen Kauf zu finden. Das Fass kann dann vor der Abfüllung noch weitere vier Jahre in The Vault reifen.

Um mehr über The Vault zu erfahren und ein personalisiertes Erlebnis zu buchen (preislich beginnen diese bei £1,200 pro Gast, also ca. 1.400 €), besuchen Sie bitte www.chivasbrothersvault.com.