Zum 200-jährigen Jubiläum: The Glenlivet: The Twelve Elements

Wie im Januar angekündigt, feiert The Glenlivet Distillery ihren 200. Geburtstag mit einigen „exciting events, experiences and innovations“. So wird im Mai die Kollektion The Glenlivet: The Twelve Elements erscheinen. Jede der 12 Flaschen der Kollektion steht für die zwölf wesentlichen Elemente des Glenlivet Single Malt, vom Spirituellen bis hin zum Wissenschaftlichen. Für diese Abfüllung wurden zwei 1974 befüllte Fässer miteinander vermählt. Das first-fill American oak barrel verleiht dem Whisky Fülle und Struktur, das refill American oak hogshead mildert die Kraft und Intensität des barrels, und bringt den Charakter von The Glenlivet wirklich zum Leuchten, wie in der Beschreibung auf cabinet.thewhiskyexchange.com zu lesen ist.

Der Whisky wird im Mai diesen Jahres mit einem Alter von 50 Jahren in Fasstärke abgefüllt. Erhältlich sein wird die Kollektion danach ausschließlich über den globalen Blockchain-fähigen Marktplatz „The Whiskey Exchange Cabinet“. Die Kaufenden erhalten ein digitales Zertifikat sowie eine eigene Flasche. Zusätzlich gibt es noch drei 5-cl-Proben. Diese wurden dem Whisky im Alter von 48 und 49 Jahren entnommen, die dritte Probe entstammt dem Malt im Alter von 50 Jahren. The Glenlivet: The Twelve Elements kann ab Mittwoch, 21. Februar 2024, 11 Uhr, erworben werden. Der Preis für eine Flasche der Kollektion beträgt 40.000 € + MwSt.